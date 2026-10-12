Alerta sanitaria en Ceuta: muere el invasor de 26 años contagiado de meningitis bacteriana

Un joven que entró en Ceuta durante la invasión del 30 de julio ha fallecido a causa de una meningitis bacteriana, según ha podido saber OKDIARIO. Es el primer caso registrado entre los inmigrantes ilegales llegados a la ciudad autónoma de esta enfermedad, contagiosa y potencialmente mortal.

El joven, de unos 26 años, fue abandonado en la madrugada del domingo, en estado de coma, a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta. Según el relato de los testigos, que lo situaron “entre 20 y 30 años”, “apareció un coche, se abrió la puerta, tiró al chico fuera del coche y se marchó”. La persona que lo llevó huyó sin identificarse.

El personal sanitario se hizo cargo del paciente, que fue ingresado e intubado en la UCI. Fuentes solventes confirman a este diario que se trata de una de las personas que invadieron Ceuta desde Marruecos el 30 de julio pasado. Según las fuentes consultadas, se ha administrado medicación preventiva a los médicos y sanitarios que estuvieron en contacto con el paciente.

Un diagnóstico que se retrasó

Los médicos creyeron en un primer momento “que era una de las muchas intoxicaciones por droga con las que llegan los invasores a diario”. Tras el aspecto del paciente, sus síntomas y las pruebas oportunas, se diagnosticó una meningitis bacteriana y no viral.

La diferencia es importante. La meningitis viral es la más frecuente, se contagia por vía fecal-oral o respiratoria y suele cursar con síntomas leves, similares a los de un resfriado, o pasar desapercibida. La bacteriana es menos común, pero mucho más grave, y puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata a tiempo con antibióticos.

Lo que más preocupa, según las fuentes, es el modo de contagio. Las bacterias como la Neisseria meningitidis (meningococo) se propagan en contactos prolongados y en espacios estrechos, un escenario que encaja con los asentamientos masivos que se extienden por Ceuta desde hace dos meses y medio, ante la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez.