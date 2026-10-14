Marruecos cortó el envío de diésel a España en agosto pero recibió 785 GWh de gas natural en plena invasión de Ceuta

Marruecos cortó el envío de diésel a España en agosto, mientras nuestro país continuó con el despacho masivo de gas natural al reino alauí, mientras miles de inmigrantes continúan en las calles de Ceuta tras la invasión de más de 80.000 ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio.

De acuerdo con los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), corporación tutelada por el Ministerio de Transición Ecológica encargada de las reservas de productos petrolíferos, en agosto Marruecos no envió un litro de diésel a España. La llegada de diésel desde Marruecos estaba en cifras récord en 2026 —sobre todo en marzo, abril, mayo y junio—, pero en julio ya se redujo drásticamente y en agosto el grifo se ha cortado de raíz.

La sospecha ya en julio, cuando la llegada de diésel a España procedente de Marruecos era que en realidad se trataba de producto ruso, puesto que en cuanto los rusos han restringido las exportaciones de energía por los ataques ucranianos con drones a sus refinerías, Marruecos ha dejado de enviar diésel a España.

Mientras, España ha continuado en agosto, en plena avalancha de inmigrantes en Ceuta, con el envío masivo de gas natural a Marruecos desde el gasoducto del Magreb, que el Gobierno de Pedro Sánchez cambió el sentido en 2023 para que en vez de traer gas a España desde Argelia se enviara a Marruecos desde España —por la decisión de Argelia de cerrar el gasoducto por las diferencias con Marruecos—.

Según los datos de Cores, Marruecos recibió 785 GWh de gas natural de España, el 26% de todo lo exportado por nuestro país. En lo que va de año ha recibido ya 5.735 GWh, lo que supone un 14% menos que el año anterior.

Este gas natural que recibe de España es clave para el abastecimiento de Marruecos mientras el país africano está tratando de poner en marcha un gasoducto África-Atlántico, de Nigeria a Marruecos, que pasaría por 11 países, para asegurar su abastecimiento y plantar cara a su rival en la zona, Argelia, que también tiene en marcha otro gasoducto desde Níger a Argelia.

Además de gas natural, España exporta productos petrolíferos a Marruecos en cantidades importantes. Hasta agosto, en lo que va de año ha enviado 1,66 millones de toneladas de productos petrolíferos. En el conjunto del año 2025, la exportación española fue de tres millones de toneladas.

Marruecos tiene dependencia total desde el cierre en 2016 de la planta de la compañía Samir en Mohammedia. Marruecos carece de capacidad de refinación propia, lo que lo obliga a importar todos los combustibles refinados. Buena parte de ello proviene de Rusia, país al que la Unión Europea ha vetado, pero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dar aire permitiéndole que exporte tres millones de toneladas de diésel.

Trump se ha defendido de las críticas por este acuerdo asegurando que «no es algo que se vaya a destinar a nosotros. Es un acuerdo sobre el diésel dirigido al mercado mundial, porque ese mercado ha sufrido debido a los precios elevados».