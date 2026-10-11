Jorge Dezcallar: «No podemos dejar el control de nuestra frontera en manos de un país que nos quiere quitar Ceuta»

El ex jefe del CNI y ex embajador en Marruecos, Jorge Dezcallar (Palma, 1945), advierte en esta entrevista con OKBALEARES de que España debe abandonar la política de «permanente apaciguamiento» con Rabat y sostiene que los servicios marroquíes pudieron estar detrás de la crisis de Ceuta. «Vamos a ver, 80.000 personas en Marruecos no se mueven sin que se enteren los servicios de seguridad», asegura.

PREGUNTA.- ¿Qué pasó el 29 de julio en Ceuta?

RESPUESTA.- Pues que nos cogieron desprevenidos y el problema es que es la segunda vez que lo hacen. La primera vez fue en el año 2021. Allí entraron 10.000 marroquíes en Ceuta. Fue una operación en aquel caso diseñada por los marroquíes, que lo reconocieron. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benois, dijo que hay acciones que tienen consecuencias. Pero claro, que te pase una vez puede suceder, no que te suceda dos veces. No es admisible. Y en este caso, además, se ha multiplicado por ocho el número de entradas. Lo que sucedió es algo que demuestra que no podemos dejar el control de nuestra frontera en manos de un país que nos quiere quitar la ciudad. No tiene ningún sentido. Entonces algo se hizo mal en el 2021 y estamos a tiempo ahora, después de lo que ha pasado. No hemos sido capaces de controlar la frontera y no hemos sido capaces de controlar los resultados de ese descontrol.

P.- ¿Y cuál es la situación ahora mismo?

R.- Dos meses más tarde, la situación en Ceuta sigue siendo invivible. La ciudad es una ciudad ocupada, es una ciudad sucia, es una ciudad insegura, es una ciudad donde los ceutíes no pueden hacer una vida normal. Y eso proyecta una imagen muy mala de España, una imagen de un país del primer mundo que no es capaz de resolver un problema como el de esta cantidad de gente que está todavía viviendo por las calles en condiciones y menores también en condiciones, pues nada deseables.

P.- ¿No teme que una situación así termine alimentando a la extrema derecha?

R.- Esto es gasolina para la ultraderecha. Esto es muy malo porque la ultraderecha está creciendo en Europa. Hay una enorme sensibilidad en Europa por este tema, porque lo vinculan correcta o incorrectamente con temas de seguridad. Pero vemos lo que está pasando en Alemania, lo que va a pasar en Francia el año que viene. Ha demostrado que hay un disgusto con la política migratoria del Gobierno. Yo creo que es malo para España lo que ha pasado. Ciertamente, es peor para Marruecos también. ¿Por qué? Porque, hombre, la imagen de un país del que la gente quiere escapar. Como sea, incluso arriesgando la vida y muriendo 141 personas ahogadas. ¿Es terrible, no? La imagen que proyecta ese país. Es decir, yo creo que es malo para todos.

P.- Marruecos es, sin embargo, un socio estratégico fundamental para España. ¿Cómo se gestiona esa contradicción?

R.- Marruecos es importantísimo para España, pero nosotros somos más importantes para ellos. Somos el primer socio comercial de Marruecos. Somos el segundo inversor. Hay 300 empresas establecidas en Marruecos. Tenemos un stock de inversión superior a los 2.000 millones de euros. La cooperación en el ámbito de la inteligencia es buena. Con Marruecos somos el primer socio comercial de Marruecos. Somos el segundo inversor. Nosotros para Marruecos somos esenciales. Mira, yo recuerdo una vez, cuando era embajador en Marruecos, asistía a una reunión entre el rey Juan Carlos y el rey Hassan II y Hassan II le dijo: «No hay que insultar al futuro porque lo vamos a compartir». Y estoy plenamente de acuerdo. Y últimamente, la política que ha seguido el Gobierno de permanente apaciguamiento, yo no la entiendo muy bien, porque además creo que en Marruecos entienden lo que nosotros consideramos ser gestos de amistad. Lo entienden como debilidad. Y eso es malo.

P.- ¿España debería ser más firme?

R.- Yo estoy de acuerdo. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que a Marruecos tenemos que tratarle con todo el respeto del mundo, como país vecino que es, como país amigo que es. Tenemos que tratarle con cariño. Pero hay que tratarle con firmeza. Llega un momento en que hay que decirle: «Hasta aquí hemos llegado». Tienes que decirle oye, hasta aquí, pero con mucho cariño. Muy bien, pero ser firme. Yo creo que el viaje del Rey va a mandar este mensaje de firmeza que tanta falta hace».

P.- ¿Qué cree que España no termina de entender de Marruecos?

R.- Yo creo que nuestra mirada hacia el sur está llena de prejuicios del sur. Llega en el pensamiento, en el imaginario popular del sur vienen problemas, vienen problemas. Nosotros estamos permanentemente mirando a Francia. Francia mira a Alemania, Alemania mira al Reino Unido, el Reino Unido mira a Estados Unidos. Uno mira, pero no miramos para abajo. En nuestras universidades se estudia poco árabe. En nuestros medios de comunicación no prestan atención a noticias de Marruecos, salvo que pase algo muy grave, pero si no, los ignoramos. Ellos se quejan de ese desconocimiento nuestro. Ellos nos prestan más atención a nosotros que nosotros a ellos.

P.- ¿Y qué es lo que más le preocupa de la relación entre ambos países?

R.- Ellos nos ven a nosotros como unos nuevos ricos ensoberbecidos, que éramos tan pobres como ellos hace 200 años y que de repente, pues, ahora tenemos una renta que es ocho veces superior a la suya. Hay pocos países en el mundo, salvo Corea del Norte y Corea del Sur, que tengan una diferencia de renta siendo vecinos tan grande como tienen España y Marruecos.

P.- ¿Y Ceuta y Melilla?

R.- Ellos nos ven como un país que impide la culminación de su integridad territorial y eso es lo que más les molesta. Ellos piensan que Ceuta y Melilla, por el hecho de estar en África, son africanas. Y yo les digo: mire usted, Alaska no es de Estados Unidos, debería ser de Canadá en ese caso. Es decir, son dos ciudades plenamente europeas. Lo que no quieren es vivir como se vive en Tetuán. Eso lo tienen clarísimo. Si tú vas allí y hablas con los musulmanes, que son casi la mitad de la población en este momento, ellos quieren ser españoles.

P.- ¿Cree que lo ocurrido en Ceuta fue una operación deliberada?

R.- Vamos a ver, 80.000 personas en Marruecos no se mueven sin que se enteren los servicios de seguridad. Evidentemente, no se mueven y menos aún se dirigen a un lugar que está a 20 kilómetros de donde el Rey está celebrando una fiesta. Los gendarmes no les dan paso a los camiones con [gente] si no tienen instrucciones de arriba. Yo lo que pienso es que esta política de permanente apaciguamiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez… cuando este Gobierno da pruebas de un poquito de independencia, restableciendo, normalizando relaciones con Argelia… hemos dado ciudadanía, nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 76… y yo creo que aquí han dicho: oye, un momento, vamos a recordarles quién manda. Quisieron hacer una operación pequeña. Yo creo que al estilo de la del año 2021.

P.- ¿Y qué cree que ocurrió después?

R.- Se les desbordó. Y las redes sociales intervinieron y quizá algo más intervino y se les desbordó y se encontraron con que allí iban 80.000 que no supieron cómo parar y que han proyectado esta imagen tan patética.

P.- ¿Lo afirma?

R.- Yo es lo que creo, pero puedo equivocarme porque no tengo ninguna prueba de lo que estoy diciendo ahora.

P.- Es decir, ¿estamos hablando de una hipótesis?

R.- Bueno, es lo que pienso.