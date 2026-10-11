Jorge Dezcallar: «Ningún servicio de inteligencia te va a dar un informe si sabe que puede acabar en una tertulia televisiva»

En esta parte de la entrevista con OKBALEARES, el ex director del CNI y ex embajador, Jorge Dezcallar, considera «un enorme error» la desclasificación pública de informes de inteligencia, sostiene que los servicios españoles probablemente advirtieron de la crisis de Ceuta y alerta de los riesgos de Pegasus: «Nos estamos pegando tiros en los pies».

PREGUNTA.- Usted ha dirigido el CNI. ¿De verdad cree que España no sabía lo que estaba ocurriendo antes de la crisis de Ceuta?

RESPUESTA.- Vamos a ver, yo estoy fuera de juego desde hace tiempo. Lo que yo puedo decir, que es lo que conozco de mi época, es que el CNI conoce a Marruecos como nadie, lo conoce muy bien. Siempre digo que cuando el MI6 o los demás europeos querían saber algo de Marruecos, nos preguntaban. Sabemos mucho de Marruecos y de los marroquíes. Saben mucho de nosotros también. Yo no puedo creer que el CNI no lo supiera.

P.- ¿Qué le hace pensar eso?

R.- Los informes que se han revelado demuestran que el CNI informó. Ahora, no dijo que iban a entrar 80.000. Probablemente, no lo sé, pero sí dijo que había una invasión. Sí dijo que estaba aumentando el problema. Sí dijo que había unas redes sociales que movilizaban, que estaban siendo seguidas por 180.000 personas. El CNI, la Guardia Civil, la Policía, las Fuerzas Armadas hicieron su trabajo y por alguna razón no se prestó atención a aquello.

P.- ¿Le sorprende?

R.- No puedo creer que el CNI no supiera. Y ahí reside una de las grandes diferencias entre inteligencia y decisión política: los servicios pueden advertir, analizar y trasladar información, pero la decisión final no les corresponde.

P.- Entonces, ¿el problema pudo estar en que no se hizo caso a las advertencias?

R.- Ahora los gobiernos a veces no hacen caso a los servicios de inteligencia o los servicios de inteligencia no ponen suficiente tinta roja. Eso no lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar, y yo creo que lo revelan los informes que se han desclasificado, es que el Gobierno recibió informes del CNI, pero también de otros.

P.- ¿Y qué le parece que esos informes hayan terminado siendo públicos?

R.- Me parece muy mal. A mí me lo hizo Aznar después del 11 de marzo. Me lo hizo también y le presenté la dimisión en aquel momento porque estaba en profundo desacuerdo con lo que hizo.

P.- ¿Por qué es tan peligroso desclasificar estos documentos?

R.- Porque vamos a ver. Primero, porque no se desclasifica todo: desclasifica unos y otros no. Segundo, porque creo que se desclasifica… muy tachado por todos lados. Y en tercer lugar, porque lo que una lectura por parte de una persona normal no le dice nada. Para un servicio de inteligencia extranjero que analiza con lupa ese papel, le está diciendo qué nos interesa, qué medios tenemos, qué medios no tenemos, con qué aliados contamos, con qué no contamos y cuánto tiempo tardamos desde que averiguamos una cosa hasta que se toma una decisión al respecto. Y eso puede ayudar a apuntar el foco sobre un informador, sobre un topo que podamos tener. Es peligrosísimo.

P.- Es decir, ¿estamos enseñando nuestras cartas?

R.- Estás destapando tus cartas.

P.- ¿Hasta qué punto?

R.- Un informe de las Fuerzas Armadas que se ha desvelado también. Es que yo no lo entiendo. Esto que se ha desclasificado son las conversaciones que están manteniendo altos jefes del ejército marroquí entre ellos por teléfono y que están siendo captadas desde Sevilla. ¿Y por qué cuenta usted esto? ¿Pero estamos locos o qué? Y aparte de esto, hombre, ¿qué servicio de inteligencia te va a dar un informe si sabe que puede acabar en una tertulia televisiva? Ninguno. Porque es que además, en esos servicios, en esos informes, se puede poner en peligro a informadores, a colaboradores, a la lucha antiterrorista.

P.- ¿Qué consecuencias puede tener?

R.- ¿Cómo van nuestros analistas a escribir a partir de ahora? ¿Con cuántas precauciones lo harán? Sabiendo que puede aparecer en la portada de un periódico lo que ellos escriben. Es que nadie se pega tiros en los pies y nos estamos pegando tiros a los pies.

P.- ¿Cree que se ha hecho daño a los servicios?

R.- Yo creo que es un enorme error porque no ha contribuido a mejorar su imagen. Los informes demuestran que fue advertido y, sin embargo, ha hecho daño a los servicios.

P.- Hablemos de Pegasus. ¿Qué sabe realmente de la información que pudo salir de los teléfonos del presidente del Gobierno y de varios ministros?

R.- Eso no lo sé, de eso no tengo la menor idea. Sé que efectivamente todo el mundo sabe que Pegasus infectó el teléfono del presidente y de algunos ministros. También lo hizo con Macron en Francia. Pero nosotros hemos optado por el silencio. No decir nada.

P.- ¿Puede ser peligroso?

R.- Puede tener mucha información si coge los teléfonos efectivamente de gente, la gente adecuada, o si entra en los ordenadores o en los sistemas de comunicación de la gente que importa. No el mío, ciertamente, pero de la gente que importa. Ahora, qué puede tener o qué no puede tener, eso lo ignoro yo.

P.- ¿Y quién pudo estar detrás?

R.- Soy muy cuidadoso con las teorías de la conspiración porque hay que probarlas antes de decir nada. Y aquí no se sabe lo que pudo obtener Pegasus de esos teléfonos infectados.

P.- Pero sí sabemos que los teléfonos fueron infectados.

R.- Eso está reconocido.

P.- ¿Y por qué Marruecos tendría interés en vigilar a España?

R.- Es muy probable que quien esté detrás de eso sea Marruecos, porque eso coincide con la entrada de Brahim Gali, que era el jefe del Polisario para ser tratado en Logroño. Los servicios marroquíes son muy buenos y como son muy buenos los nuestros. Fue una ingenuidad pensar que no se enterarían. Se enteraron, montaron el pollo que montaron y, como consecuencia, se produjo la invasión aquella de Ceuta, la del año 2021.

P.- ¿Hay operaciones del CNI que todavía no puede contar?

R.- Muchas y no las voy a contar.

P.- ¿Se las llevará a la tumba?

R.- Sí, me las llevaré a la tumba. Claro que sí. Primero porque me lo impide la ley y segundo porque tampoco quiero. Yo no sé, a veces hay cosas que podían hacer daño a personas y no, ni lo quiero hacer ni lo voy a hacer.

P.- Entonces, ¿qué hay de verdad en la imagen cinematográfica del espía?

R.- ¿Aston Martin y la rubia despampanante? A mí eso no me ha tocado nunca.

P.- ¿Nunca?

R.- Desgraciadamente, no.

Pero Dezcallar insiste en que el espionaje real tiene mucho menos de glamour y mucho más de análisis. «Una cosa es obtener información», explica. «Hoy en día es más fácil que nunca. Las fuentes abiertas te dan más información de la que uno puede gestionar», asegura.

Y apostilla: «Muchas veces el problema no es tener información: el problema es distinguir la buena de la mala y eso exige un buen analista. El CNI obtiene información, pero la información que obtiene tiene que ser contrastada y, una vez que está contrastada y elaborada y destilada por los analistas, es cuando se pasa al Gobierno».