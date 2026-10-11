Jorge Dezcallar: «Podemos acabar en un mundo sin reglas donde las valijas diplomáticas sean violadas»

El ex jefe del CNI Jorge Dezcallar (Palma, 1945) analiza el riesgo de una escalada con Rusia, advierte de la posibilidad de una guerra «caliente pero tibia» en Ucrania y denuncia el deterioro del derecho internacional. Además, explica por qué convirtió su experiencia como espía y diplomático en una novela ambientada entre Israel, Palestina y Mallorca.

PREGUNTA.- Usted conoce muy bien el mundo de la inteligencia. ¿Cómo cree que terminará la guerra entre Rusia y Ucrania?

RESPUESTA.- Yo escribí un libro en el año 2024. Fue hace dos años que se llama El fin de una era. ¿Cómo acabará? Yo creo que de momento no va a acabar. Ninguno de los dos está por la labor. Ucrania porque no puede aceptar ver su territorio cercenado y Rusia porque no ha conseguido sus objetivos máximos.

P.- ¿Entonces no ve un final próximo?

R.- Yo creo que acabará. Si acaba, sería como un armisticio tipo Corea, pero sin 30.000 soldados americanos garantizándolo. Habrá un armisticio en el que las fuerzas se detendrán en la línea de demarcación militar que haya y se comprometerán a no disparar. Pero eso no significaría la resolución del conflicto. Ninguno de los dos renunciará a sus deseos máximos. Rusia dirá: «Yo quiero quedarme con todo el Donbás porque ya lo he incorporado a mi Constitución. Y además quiero que usted sea neutralizado y que usted y su ejército no tengan más de 600.000 soldados. Y además, no quiero que entre usted en la OTAN». Y Ucrania dirá: «Bueno, yo no dejo de disparar, pero yo no renuncio a recuperar ese territorio que usted me ha quitado, que sigue siendo mío desde mi punto de vista, o Crimea».

P.- ¿Europa está en riesgo de guerra?

R.- Según la CIA, me decía uno una vez… cuando la cosa le va mal a Putin en Ucrania, los primeros días en que parece que hace una ofensiva que va a llegar a Kiev y luego a las puertas de Kiev, se ve detenido y tiene que retroceder a toda velocidad. El riesgo de utilización de armas nucleares tácticas fue del 50%.

P.- ¿50%?

R.- El 50%. Es decir, estuvieron los americanos en todo el ojo. Se barajó la posibilidad del arma nuclear.

P.- ¿Y cree que Putin podría volver a utilizar esa amenaza?

R.- Putin acaba de recordarlo otra vez. Acaba de decir: un momento. Si ustedes tocan Kaliningrado, que es un enclave que está ahí, era el viejo Königsberg, donde era Kant, por ejemplo, pues ahí puede ser la doctrina nuclear rusa. Es un bluf. Hombre, yo creo que tiene mucho de bluf. Pero cuando uno, aunque sea como bluf, te pone los pelos de punta, que se baraje la simple posibilidad de que eso se haga en la guerra nuclear es un riesgo.

P.- ¿Qué le preocupa más, una guerra convencional o la guerra híbrida?

R.- Hay casos de guerra híbrida todos los días. Se están cortando cables submarinos en el Báltico, se está produciendo desinformación. Yo creo que sería más fácil un ataque, por ejemplo, en Narva. Narva es una ciudad estonia que tiene un 90% de rusoparlantes. Una de las misiones que se ha impuesto [Putin] es recuperar para Rusia el grado de influencia que tuvo la Unión Soviética y proteger a los rusoparlantes que quedaron fuera de las fronteras como consecuencia de la disolución de la Unión Soviética. Eso es muy peligroso.

P.- ¿Y qué ocurre mientras tanto con el derecho internacional?

R.- Una cosa que está pasando ahora es que el derecho internacional está decayendo. El derecho internacional nos protege y el secreto de las comunicaciones diplomáticas forma parte de ese derecho internacional. Podemos acabar en un mundo sin reglas donde las valijas diplomáticas sean violadas. Y eso sería malo para todos.

P.- Pasemos a Israel. Usted conoce muy bien Oriente Medio. ¿Cómo explica lo que está ocurriendo?

R.- Yo he estado en los pueblos de Cisjordania, las escuelas, los hospitales, las carreteras. Es que no son de segunda clase, de tercera clase, no tienen los mismos derechos de ningún tipo.

P.- ¿Y cuál cree que es el gran problema de Israel?

R.- Yo creo que es el gran fracaso político y diplomático de Israel: en 80 años de existencia, no haber sido capaces de establecer buenas relaciones con los países del entorno geográfico al que pertenecen. Siguen asentados encima de su fuerza, están ocupando parte del Líbano, están ocupando parte de Siria, están en guerra con Irán, están con los palestinos.

P.- ¿Cómo definiría entonces a Israel?

R.- Israel es una tribu en pie de guerra, es un país que sabe que puede ganar muchas guerras, pero que si pierde una batalla… Los ataques terroristas de Hamás demostraron su vulnerabilidad y eso explica también la reacción desaforada. Tú puedes elegir entre ser un país democrático o estar ocupando tierra extranjera, donde hay ciudadanos que son ciudadanos plenos y otros que no tienen ningún derecho y que viven en bantustanes. Y eso es lo que está pasando. Es decir, el alma democrática israelí está sufriendo.

P.- ¿Y Gaza?

R.- Lo que está pasando en Gaza, después de las barbaridades terribles de terroristas que cometió Hamás. Claro, la respuesta israelí es tan brutal que hay un dicho que dice: cuando tienes diez terroristas y matas dos, te quedan 20.

P.- ¿Es esa experiencia la que aparece también en Pez Negro?

R.- Es una novela. La gente dice que te engancha y que lo pasa bien leyéndola. Y eso es una cosa que me gusta mucho oír cuando me lo dicen. Pero es una novela de espías. Yo estoy harto de que los espías tengan que ser anglosajones, ¿verdad? Tenemos buenísimos aquí y no hay por qué.

P.-. ¿Cuánto hay de realidad en la novela?

R.- Yo hago novelas que son muy realistas por dos razones. Una, porque uso un trasfondo real, en este caso el drama israelo-palestino, una historia de amor entre una chica israelí y un chico palestino que vive en Jerusalén. Y lo hago luego proyectando sobre eso lo que ha sido mi experiencia. He sido ocho años director general de Oriente Medio, he sido director del Servicio de Inteligencia y sé cómo funcionan. Y luego me invento una trama que es pura ficción. He estado con el director del Mossad muchas veces, le conocía y tenía buena relación con él. Y le eché alguna mano importante en alguna cosa. Sé cómo funciona nuestro servicio. Y sé cómo son las reuniones que se organizan. He estado en el despacho del primer ministro de Israel varias veces. Y he estado con ministros de Israel, el presidente Assad en Siria, con el rey Hussein de Jordania, con el rey de Omán.

P.- ¿Y dónde entra Mallorca?

R.- Pues una trama vibrante donde el terrorista pasa por Mallorca y accidentalmente se descubre ese paso. Y a partir de ahí se inicia una búsqueda. Mientras él está ocupado preparando un atentado mayor en Israel.

P.- ¿Dónde se desarrolla esa parte de la historia?

R.- Eso se descubre en el Club de Mar. Y a partir de ahí es donde pasa todo».

P.- ¿Hay espías en Mallorca?

R.- Espías hay por todo, hombre. En algunos sitios hay más que en otros.

P.- ¿Y cómo saber quién es un espía?

R.- Si eres un espía conocido… deja de ser un espía. Deja de tener valor. Y luego hay otros que son desconocidos.

P.- ¿Podría haber, por ejemplo, un ciudadano aparentemente normal trabajando para un servicio extranjero?

R.- Claro que existe. No te vas a enterar si hay aquí un señor que tiene un bar en el Paseo Marítimo de Palma y está informando a los israelíes, a los rusos. Claro que no te vas a enterar.

P.- Entonces, ¿cuál es el mejor servicio de inteligencia del mundo?

R.- Bueno, yo creo que vamos a ver un ranking. Los que tienen más medios. Los americanos tienen la maquinaria más sofisticada y más gente. Los británicos siempre han sido muy buenos.