Vicente Vallés: «El Gobierno de Pedro Sánchez quiere convencer de que la culpa de la crisis de la vivienda es del presidente que dejó de serlo en 2018»

El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal promesa de campaña de Pedro Sánchez. Con el precio del alquiler en máximos históricos, sin atisbos de cambio próximo, se ha convertido en una de las mayores pesadillas para los españoles y en uno de los principales frentes de batalla política.

El precio medio del alquiler llegó en septiembre a los 15,10 euros por metro cuadrado, un 5,6% más que en el mismo mes de 2025, aunque descendió un 0,4% respecto al segundo trimestre de este año. La cifra más alta hasta la fecha se dio en julio, cuando el precio ascendió hasta los 15,30 euros por metro cuadrado.

Un precio que asciende exponencialmente

La evolución desde que el PSOE está al frente del gobierno es desoladora. Desde junio de 2018, el precio medio del alquiler ha incrementado un 45,2%, según datos publicados por el portal Idealista.

Esta situación genera que la preocupación social aumente. El Barómetro de Vivienda del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha divulgado que ocho de cada diez españoles afirman estar bastante o muy preocupados por la situación de la vivienda en España. Además, en torno al 40% cree que la crisis les perjudica directamente.

Por consiguiente, CCOO y UGT han convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre para exigir, entre más aspectos, mejores salarios, el acceso a una vivienda digna y resoluciones para controlar los precios ante la pérdida de nivel de renta.

El Gobierno culpa a Rajoy y Vicente Vallés es tajante

Mientras la tensión está a flor de piel, con manifestaciones en las principales capitales de España y con la acampada de Sol aún vigente, Gobierno y oposición se echan las culpas unos a otros de una crisis que preocupa cada vez a más ciudadanos.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, señaló la semana pasada en Espejo Público que «la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no es un invento de este Gobierno, sino que es la herencia más envenenada que nos dejó Mariano Rajoy».

«Cuando alguien tenga dudas de las políticas de unos u otros, piensen esto: Rajoy desahució a la gente y salvó a la banca. Pedro Sánchez coge esas casas de la gente y las entrega a las familias», añadió Rodríguez.

Una afirmación cuestionada por Vicente Vallés, quien ha reforzado que «Moncloa muestra una enorme determinación para convencer a los españoles de que la culpa de que la vivienda esté tan cara no es del Gobierno que lleva ocho años en el poder».

«El Gobierno nos informa de que la culpa de que sea tan caro alquilar un piso es del presidente que dejó de serlo en el año 2018», añadió el presentador de Antena 3 Noticias, quien clarifica que esta opinión «se fundamenta en un dato que conviene contrastar con la realidad, para que nadie se lleve a engaño».