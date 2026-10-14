El PSOE acusa a todo el mundo, menos a Pedro Sánchez, de los desahucios en Baleares de los últimos años

El Govern de Marga Prohens, los promotores de PROINBA o los agentes inmobiliarios de ABINI. Todos ellos son para el PSOE balear los únicos responsables de los desahucios ejecutados en Baleares en los últimos años, como si los lanzamientos no se hubieran producido en base a una legislación estatal aprobada por un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

Se vio este martes en un pleno parlamentario dedicado casi exclusivamente a la crisis de la vivienda. Baleares registró 54 lanzamientos en el primer semestre de este año.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reprochado al diputado del PSIB Omar Lamin que «utilizara con fines electorales» a Pilar López, la mujer de 65 años que denunció haber sido desahuciada por un fondo buitre y que el pasado martes acudió al pleno del Parlament.

«Hay que caer muy bajo para utilizar el dolor de las personas mayores para hacer esta política tan sucia», ha dicho Mateo al socialista, después de que éste le haya reclamado en el pleno que impulse medidas inmediatas ante los desahucios.

Mateo ha iniciado su intervención en una sesión plenaria en la que ha respondido hasta en nueve ocasiones a los grupos sobre vivienda, achacando la crisis habitacional en Baleares a la «falta de medidas» durante las dos legislaturas anteriores.

«¿De verdad quiere tomar por tonta a toda la ciudadanía y hacernos pensar que ustedes, el Partido Socialista, no tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo en cuanto a la vivienda en Baleares y en España?», ha dicho a la diputada socialista Pilar Costa.

La izquierda, por su parte, ha reprochado a Mateo que «siga echando balones fuera» tras casi cuatro años del Govern de Marga Prohens, cuyas medidas en materia de vivienda «solo han hecho» que suba más el precio del alquiler.

El socialista Àlex Pitaluga ha acusado al Ejecutivo de «ayudar al lujo» en Eivissa, subrayando que el problema no es que no se construyan viviendas, sino «para quién». «Los precios son imposibles para la mayoría de los residentes», ha lamentado.

Igualmente, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha recordado a Mateo que «es el competente en materia de vivienda», subrayando que es «responsabilidad suya» que el precio del alquiler haya subido en los últimos tres años.

«Viene el que es competente en materia de vivienda a reírse de todos los ciudadanos», ha espetado Negueruela, quien ha acusado de «no hacer nada» para evitar las subidas.

Mateo, en su respuesta, ha vuelto a señalar que los desahucios «son consecuencia de las leyes estatales» y, por otro lado, ha asegurado que en Palma se ha reducido un 6 por ciento la oferta de alquiler desde la aprobación de los dos decretos ley estatales.