El Gobierno gasta 1,7 millones en un teléfono para «asesorar» en vivienda: 85 € por consulta

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido 1,7 millones de euros en el 047, el teléfono gratuito con el que el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez dice «asesorar» a los ciudadanos sobre alquiler, compra o ayudas. Con las 20.260 consultas que el propio departamento reconoce hasta finales de agosto, cada una de ellas ha costado a las arcas públicas más de 85 euros.

La cifra suma tres partidas. El Gobierno ha reconocido en respuesta parlamentaria un coste de 1.019.415 euros para el servicio. A ello se añaden las dos subvenciones directas, sin concurrencia pública, que el Real Decreto 538/2026, de 30 de junio, ha autorizado para este año: hasta 600.000 euros al Consejo General de la Abogacía Española para el llamado «tercer nivel» de orientación jurídica del 047 y hasta 120.000 euros a FACUA-Consumidores en Acción. En total, 1.739.415 euros.

La ayuda a FACUA-Consumidores en Acción, una asociación que en 2021 llegó a recibir 723.010 euros del Ministerio de Consumo, financia la difusión de información derivada del 047, contenidos sobre derechos y obligaciones en vivienda y «campañas de control de prácticas ilegales y abusivas». El propio decreto ha admitido que ni FACUA ni la Abogacía figuraban en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para 2025-2027. Ha justificado su inclusión en razones de interés público que «deben atenderse de manera urgente».

Según el último balance del Ministerio, publicado el 4 de septiembre, el 047 ha atendido 16.786 llamadas y 20.260 consultas entre finales de enero y finales de agosto. La media ha sido de unas 110 atenciones diarias, con una duración de 7,5 minutos y una espera de cinco segundos. Por cada llamada, el coste supera los 103 euros. Vivienda no ha informado de cuántos casos ha resuelto ni de cuántas consultas ha derivado a los abogados.

Más de la mitad de las consultas, el 52%, han versado sobre alquiler. El 10,5% se ha referido a CASA 47, la nueva entidad pública de vivienda; el 4%, a la compra; el 3%, a la vivienda protegida, y el 2%, a las ayudas a la rehabilitación. Apenas uno de cada cien ciudadanos ha llamado por comunidades de propietarios.

La ministra ha presentado el 047 en octubre de 2025 como un canal «unificado, accesible y gratuito». El número ha sido atribuido a Vivienda el 24 de noviembre y, el 12 de diciembre, el Ministerio ha designado a MasOrange como operador, con un centro de llamadas en Madrid. El servicio ha arrancado en pruebas el 29 de enero de 2026. Hasta entonces, la antigua Oficina de Información de Vivienda ya atendía estas consultas: en todo 2025 ha registrado 11.408 llamadas.

Fichaje de Óscar López

El 047 depende de la Subsecretaría de Vivienda, que ha publicado en el BOE la designación del operador y a la que el real decreto atribuye la concesión de las ayudas a la Abogacía y a FACUA. Su titular desde el 17 de febrero, Pablo Torres Paniagua, ha sido nombrado este miércoles secretario de Vivienda del PSOE de Madrid por Óscar López. Torres ocupaba la Secretaría General Técnica del Ministerio cuando se ha puesto en marcha el teléfono y, antes, ha sido secretario general del CIS de José Félix Tezanos entre 2020 y 2023.

El teléfono ha sido uno de los escaparates de la política de vivienda de Isabel Rodríguez, cuyo decretazo de vivienda ha tumbado el Congreso el pasado 2 de octubre. Mientras el Ministerio destina 1,7 millones a resolver dudas por teléfono, el precio de la vivienda ha subido un 10,6% en el último año, hasta los 2.085 euros por metro cuadrado, según la tasadora Gesvalt.