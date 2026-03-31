El teléfono 047 puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda para «asesorar» en plena crisis cuesta más de un millón de euros (1.019.415) y en todo 2025 sólo atendió 11.408 llamadas. Así lo ha confirmado el propio Ejecutivo esta semana en respuesta a una cuestión planteada el pasado 6 de febrero en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular (PP).

Con estas cuentas, cada llamada realizada el año pasado habría costado a las arcas públicas casi cien euros. Además, no hay más datos acerca de las consultas, los interesados o las soluciones aportadas desde el departamento.

En esta misma línea, Vivienda ha presumido de recibir en los últimos doce meses un 60% más de llamadas que el año anterior, cuando todavía ni se había anunciado su puesta en marcha. En cualquier caso, atendiendo a las cifras, en 2024 este teléfono –de más de un millón de euros– sólo sirvió para coger 4.500 llamadas en todo el año.

En respuesta a la pregunta de «¿qué servicios ha dado hasta ahora y qué información ha facilitado?», el Ministerio de Vivienda ha explicado que pretende que este servicio «dé respuesta a cuestiones sobre legislación urbanística y de vivienda, Ley del Suelo y normativa autonómica básica, así como arrendamientos urbanos (Código Civil o extinción de contratos)».

Asimismo, en el escrito, esta parte del Ejecutivo ha enumerado los ámbitos en los que se estarían centrando las consultas en las mencionadas llamadas, citando cinco aspectos concretos: alquiler, compra, vivienda protegida, ayudas para mejora de inmuebles y comunidades de propietarios.

Un millón y 25 empleados

Cabe destacar que el servicio de atención telefónica cuenta con un equipo de 25 empleados y divide sus departamentos en tres niveles: consultas básicas, especializadas y las que requieren apoyo jurídico.

En cuanto a este último punto, además, el de acompañamiento jurídico, hay que tener en cuenta que tampoco sirve oficialmente, puesto que es extrajudicial. Es decir, no será aplicable en caso de que el conflicto ya llegue a los tribunales.

En cualquier caso, de cara a dudas complejas sobre cuestiones autonómicas o locales, la plantilla derivaría la atención a las oficinas regionales o municipales correspondientes.

Utilizó el teléfono el 0,02% del país

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió el pasado mes de noviembre la puesta en marcha del 047, el teléfono gratuito de atención en vivienda, amparándose en la necesidad de dar a los ciudadanos información, asesoramiento y acompañamiento jurídico:

«Con este número damos respuesta a un servicio que debe ser de información, de asesoramiento e incluso, si fuera necesario, de asistencia jurídica o intermediación para evitar conflictos fundamentalmente en el ámbito del alquiler», aseguró.

La decisión de activar este número de atención telefónica, según quiso justificar, también fue fruto de la demanda de entidades y asociaciones de consumidores, que en el marco de las reuniones previas al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 trasladaron al Ministerio la necesidad de contar con un canal público de información veraz «para empoderar a la ciudadanía».

Por el momento, dando por hecho que cada llamada la haya realizado un ciudadano de España diferente, el Gobierno habría gastado más de un millón de euros en un teléfono que, por el momento, sólo ha usado el 0,02% de los españoles.