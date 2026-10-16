Ayuso anuncia que hoy cierra la estación de Sol por la «insalubridad» generada por la acampada
Según Ayuso, la "ley de la selva" impera en el "kilómetro cero" del campamento
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que cerrará la estación de metro de Sol «a lo largo del día» por «condiciones de insalubridad». El Gobierno regional alertó ayer de la «acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación» a causa de la acampada en la plaza.
La presidenta también ha denunciado que en el «kilómetro cero» del campamento está imperando «la ley de la selva», azuzada, a su juicio, por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera», ha criticado.
Esta decisión se ha tomado después de la reunión del Comité de Recursos de Riesgos Laborales de Metro de Madrid, que ha pedido que «se limpie» la estación por el bienestar de los trabajadores. El Gobierno regional se apoya en un informe técnico ambiental que, tal y como detalla, confirma valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines tras un análisis en la zona y por el cual han detectado «concentraciones de amoníaco de hasta el 80 % del valor límite de exposición laboral».
De igual manera, Ayuso ha querido recordar la «violencia» y las «peleas» recientes, así como la vandalización de la estatua del oso y del madroño y de la estatua ecuestre de Carlos III. También ha señalado todo el olor que se está empezando a «contaminar» las salidas del Metro y las rendijas de respiración del transporte.
Por el momento, se desconoce cuánto tiempo tendrá que permanecer clausurada la estación de metro para realizar las labores de limpieza.
🔴 #DIRECTO | Ayuso acusa a Sánchez de querer «reventar» Madrid porque no soporta que le vaya bien
«Todo lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad incómoda, reventada y atascada porque no soporta que nos vaya bien»
🎙️ @IdiazAyuso en @eslamananadeFJL
— esRadio (@esRadio) October 16, 2026
Sanciones a los acampados
Por otro lado, la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que ya se está investigando para localizar y sancionar a título individual a los «impresentables» que utilizaron la lámina de agua a los pies de la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol «como piscina».
Desde la Plaza Mayor, la también vicalcaldesa ha recordado que la Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada por la vivienda, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas y más de un centenar por limpieza. Las primeras se han impuesto en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana y las segundas por contravenir las ordenanzas de limpieza.
«Lo estamos investigando para tratar de localizar a esas personas, imputarles esos delitos o faltas administrativas en cada caso a esas personas a título individual», ha señalado, para apostillar que igualmente trabajan con el objetivo de «depurar las responsabilidades colectivas que pueda haber» dado que en Sol «hay colectivos que están jaleando, ejerciendo de portavoces, organizando esa acampada».