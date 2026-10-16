Ayuso anuncia que hoy cierra la estación de Sol por la «insalubridad» generada por la acampada

De igual manera, Ayuso ha querido recordar la «violencia» y las «peleas» recientes, así como la vandalización de la estatua del oso y del madroño y de la estatua ecuestre de Carlos III. También ha señalado todo el olor que se está empezando a «contaminar» las salidas del Metro y las rendijas de respiración del transporte.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo tendrá que permanecer clausurada la estación de metro para realizar las labores de limpieza.

🔴 #DIRECTO | Ayuso acusa a Sánchez de querer «reventar» Madrid porque no soporta que le vaya bien «Todo lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad incómoda, reventada y atascada porque no soporta que nos vaya bien» 🎙️ @IdiazAyuso en @eslamananadeFJL — esRadio (@esRadio) October 16, 2026

Sanciones a los acampados

Por otro lado, la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que ya se está investigando para localizar y sancionar a título individual a los «impresentables» que utilizaron la lámina de agua a los pies de la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol «como piscina».

Desde la Plaza Mayor, la también vicalcaldesa ha recordado que la Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada por la vivienda, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas y más de un centenar por limpieza. Las primeras se han impuesto en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana y las segundas por contravenir las ordenanzas de limpieza.

«Lo estamos investigando para tratar de localizar a esas personas, imputarles esos delitos o faltas administrativas en cada caso a esas personas a título individual», ha señalado, para apostillar que igualmente trabajan con el objetivo de «depurar las responsabilidades colectivas que pueda haber» dado que en Sol «hay colectivos que están jaleando, ejerciendo de portavoces, organizando esa acampada».