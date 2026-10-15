La juez Biedma denuncia que las cloacas del PSOE le siguieron en coche hasta su casa tras declarar en la Audiencia

La magistrada de Badajoz que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, ha denunciado ante la Policía que las cloacas del PSOE, en concreto el ex juez José Luis Sáenz de Tejada, le siguieron en coche el pasado 8 de octubre tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, según el atestado al que ha accedido OKDIARIO.

«La declarante fue llamada a declarar como perjudicada en la Audiencia Nacional, declaración que tuvo el pasado día 8 de octubre de 2026, y que ese mismo día por la tarde en el trayecto del Aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 horas y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un oche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante, iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada», relata el atestado policial.

Asimismo, Biedma señaló ante la Policía que «en relación a ese encuentro desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento de que la declarante iba a realizar ese trayecto en ese momento, temiendo que pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo».

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz informó a la Policía de que después de este suceso, José Luis Sáenz de Tejada ha seguido «publicando vídeos en su canal de YouTube, donde manifiesta que no retira ninguna de las expresiones realizadas» aquí con anterioridad, donde, por ejemplo, afirmó conocer el colegio en el que estudian los hijos de la magistrada o profirió amenazas contra ella del tipo: «Te van a venir más sorpresitas y tú sigue que haremos todo lo que tengamos que hacer».

En su declaración del pasado 8 de octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la que fuera instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y condenado finalmente a nueve años de inhabilitación por prevaricación, aseguró que se ha sentido perseguida y que la cloaca le hizo seguimientos, incluso con grabaciones a sus hijas en un parque.

Ni hermano ni secretario

Si bien Biedma afirmó en sede judicial que no tiene constancia de que Leire Díez esté detrás de tales seguimientos, lo cierto es que la ex fontanera de Ferraz sí se reunió con el ex magistrado condenado Luis Sáenz de Tejada, cerebro de las operaciones, como han acreditado los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En dicha declaración, la juez contó también varios episodios que, a su juicio, demuestran cómo ha estado siendo vigilada. Por ejemplo, indicó que en el colegio de sus hijas le trasladaron que su hermano y su secretario habían acudido a preguntar si ella iba a ir al día siguiente a la misma hora. Biedma explicó a Pedraz que ella no tiene ni hermano ni secretario. También trasladó en sede judicial que un abogado de Badajoz le dijo que había visto vídeos de ella y de sus hijas llegando al colegio.

El pasado martes se conoció que el juez Pedraz ha citado a declarar como imputado a Sáenz de Tejada por la presunta comisión de delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Su comparecencia tendrá lugar el próximo 28 de octubre en la Audiencia Nacional.

‘Caso Leire’

Pedraz es el instructor del caso Leire en la Audiencia Nacional, donde están imputados la ex fontanera y otros ex dirigentes socialistas como Santos Cerdán por una trama que habría intentado obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Uno de ellos es el que se siguió en Badajoz contra David Sánchez, ya condenado a una pena de inhabilitación.

Biedma está personada como acusación particular. Pedraz la considera perjudicada «al menos por el delito de calumnia», después de que denunciara actuaciones dirigidas a obtener información sobre ella y a «desacreditarla».

Según los investigadores de la UCO, la trama se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para tratar de «desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente».