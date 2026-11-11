Los huelguistas revientan las ruedas a una veintena de vehículos lanzando pinchos a carreteras

Los huelguistas han reventado las ruedas a una veintena de vehículos lazando pinchos a las carreteras. Este suceso ha ocurrido en Gran Canaria a primera hora de la mañana y se suma a una larga lista de disturbios provocados en la huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT, CGT y el Sindicato de Inquilinas bajo el lema «Salarios, vivienda y precios».

Ha sido la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) quien ha dado la voz de alarma ante este suceso que «ha puesto en grave riesgo la seguridad de los conductores». Hasta el momento, esta jornada de huelga ya se ha saldado con 919 incidencias en toda España, sin contar Cataluña y País Vasco, con más de 50 detenidos, 20 de ellos en la Comunidad de Madrid, según los datos recopilados por el Ministerio del Interior hasta las 17.00 horas.

«Los pinchos se encontraban en la autopista GC-1, que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Mogán a lo largo de 87,5 kilómetros. En concreto, en sentido sur, entre Vecindario, Playa del Inglés y Juan Grande. Y también en la GC-500, que es la principal carretera costera del sur de la isla que conecta localidades como Maspalomas, Arguineguín, Patalavaca, Puerto Rico y Taurito», declara a OKDIARIO Antonio Fernández Capilla, portavoz de la asociación.

Los guardias civiles de Tráfico han incautado de un total de 17 pinchos, que puede ver en las imágenes que acompañan a esta información. Habían sido lanzados en la GC-1 desde Vecindario hasta Maspalomas. Los hechos se han detectado tras verse afectados varios vehículos.

Los agentes entienden que como este suceso se ha desarrollado durante la jornada de huelga «forma parte de la actividad de los piquetes».

Según informa la AEGC, «es la primera vez que la Guardia Civil se incauta de pinchos de estas grandes dimensiones». Desde la AEGC señalan que el derecho a huelga «no debe implicar poner en riesgo a los usuarios de las vías».

Otros disturbios registrados

Los principales incidentes en la Comunidad de Madrid se han registrado durante las protestas llevadas a cabo esta madrugada en Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Al mediodía, la Policía también se ha visto obligada a cargar contra una turba de sindicalistas que ha cortado la Gran Vía de Madrid durante dos horas, lo que ha provocando el cierre de tiendas. Este piquete de cientos de manifestantes ha cortado el tráfico al grito de «¡hoy no se consume, hoy no se trabaja!» y ha realizado pintadas en los locales que permanecían abiertos.

En este incidente en Gran Vía han sido arrestadas dos individuos por un delito de atentado contra la autoridad cuando los antidisturbios han instado a los huelguistas a abandonar la calzada para restablecer el tráfico. También se han registrado cuatro detenciones en la zona de Puente de Vallecas, dos de ellas por un delito de daños y sabotaje al haber arrojado estrellas cortantes al suelo y provocar que un indicativo policial haya pinchado una rueda, y otras dos por atentado contra agente de la autoridad cuando preparaban un corte de la M-30 y han tratado de impedir el acceso de los agentes a un local.

También se han producido detenciones por resistencia y desobediencia a los agentes.

En el País Vasco la huelga se había saldado hasta las 17:00 horas con otros 13 detenidos, así como tres investigados y más de 150 identificados.

Entre los identificados durante esta jornada se encuentra Ione Belarra, dirigente de Podemos, según ha informado ella misma en redes sociales. Un agente le ha pedido el DNI cuando estaba en un piquete informativo para proceder a su identificación, a lo que la diputada de Podemos ha reaccionado pidiendo al agente que le aporte su «identificación y número de placa».

Desde la madrugada, tanto Ione Belarra como Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, han visitado varios piquetes de protesta. Montero, por su parte, ha acusado al Gobierno de enviar a la Policía Nacional a «pegar palos y porrazos» a los huelguistas en distintos puntos del país.

Por la tarde han comenzado sendas manifestaciones en Barcelona y Madrid, a las 17:30 y 18:00 horas respectivamente, en las que al cierre de esta información ya se estaban produciendo graves disturbios, con violentos atacando escaparates y comercios y acosando a turistas.