La Policía identifica a Belarra por participar en un piquete y ella pide la placa de identidad al agente

La Policía Nacional ha identificado este miércoles a Ione Belarra, dirigente de Podemos, en uno de los piquetes informativos de la huelga general de este 11 de noviembre. Un agente ha pedido el DNI a la podemita para proceder a su identificación, a lo que la diputada de la formación morada ha contestado pidiendo al policía que le aporte su «identificación y número de placa».

Belarra ha comunicado el suceso a través de las redes sociales, donde ha publicado el siguiente mensaje, reconociendo su colaboración en el piquete. «La Policía Nacional nos está identificando por participar en un piquete de la #HuelgaGeneral. ¿Hay que recordarle al Gobierno del PSOE-Frente Amplio que así es como se consiguieron todos los derechos que tenemos?».

Desde la madrugada, tanto Ione Belarra como Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, han visitado varios piquetes de protesta con motivo de la huelga general. Además de la identificación de Belarra por parte de la policía, también ha obtenido relevancia un mensaje de Montero, compartido a través de las redes sociales, en el que ha acusado al Gobierno de enviar a la Policía Nacional «pegar palos y porrazos» a los huelguistas en distintos puntos del país.

Montero también ha acusado a los agentes de realizar identificaciones que entiende injustificadas, como la de su compañera de partido Ione Belarra. La candidata de Podemos ha tildado de «señoritos» a los votantes de PP y Vox y asegura que «los piquetes informativos forman parte del derecho a huelga y lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la Policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando los motivos».

Además, Montero ha expresado su «profundísima preocupación por la violencia policial» contra los piquetes esta madrugada, que, a su entender, pone en «riesgo a las personas» que informan sobre esta convocatoria y el derecho a la huelga, que está protegido por la Constitución y cuyo ejercicio ha conseguido conquistas laborales como la jornada de ocho horas.

«Durante la jornada de hoy hemos visto identificaciones injustificadas», ha aseverado Irene Montero, que denuncia el «uso de gas pimienta», de «porrazos» y dice haber «visto policías con las bocachas fuera amenazando y en una clara actitud intimidatoria para tratar de impedir que se den esos piquetes informativos». Todo ello, mientras describe como pacíficas las manifestaciones que se han dado en España este miércoles, pese a que algunas de ellas han contado con incidentes e incluso amenazas y ataques a comerciantes.