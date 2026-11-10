El doctor Cabrera, sobre la ministra Diana Morant en ‘Horizonte’: «Esta mujer tiene un problema grave. Grave, pero gravísimo, esto es enajenación mental transitoria»

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, dejó la semana pasada una de las imágenes de la precampaña electoral al ensalzar la figura de Óscar Puente en un mitin del PSOE tras su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y el accidente de Urda. Algo que no pasó desapercibido en las tertulias televisivas.

Morant alabó, voz en grito, la forma de actuar del ex dirigente socialista: «La que responde con eficacia, la que responde con verdad y la que responde con dignidad. Gracias, Óscar, por la dignidad que has demostrado en política en los momentos en que hace falta dignidad, en que hace falta empatizar con el dolor, en el que nos tenemos que hacer cargo del dolor de la gente. ¡Claro que sí!».

Una declaración que fue celebrada por el conjunto de los asistentes a la conferencia, con cánticos de «Óscar, Óscar» unidos a una ovación cerrada. Pedro Sánchez, con gesto desencajado, aplaudía en primera fila a su compañera de partido tras una intervención desmedida que despertó el rechazo de numerosos analistas políticos.

«Esto es enajenación mental transitoria»

José Cabrera y Forneiro, conocido popularmente como doctor Cabrera, tertuliano habitual del programa Horizonte, no daba crédito a lo sucedido. El psiquiatra forense, que nunca ha ocultado su rechazo al Gobierno actual, dio un veredicto clínico al comportamiento de la ministra.

«Yo, cuando respondo a estas cosas, luego el Colegio de Médicos se me echa encima porque digo cosas improcedentes, me expedientan, me ponen multas… Voy a decirlo de manera tranquila y serena, como caracteriza mi personalidad. Vuelvo a insistir: esto va más allá de lo psiquiátrico. Es decir, es que por mucho menos, de verdad, yo he puesto tratamientos, he ingresado gente en contra de su voluntad. Por mucho menos que esto. Esta mujer tiene un problema grave. Grave, pero gravísimo», confesó el psiquiatra forense.

Al colaborador madrileño se le preguntó sobre la posibilidad de que se tratase de una declaración repleta de pasión. «¿Esto? ¿Cómo esto va a ser pasión? Esto es enajenación mental transitoria. Esto es pérdida del contacto con la realidad, que es el núcleo de la psicosis», concluyó Cabrera con rotundidad.