El doctor Cabrera tira de ironía contra Patxi López en ‘Horizonte’: «Por mucho menos he ingresado a gente en el psiquiátrico»

La intervención de Patxi López en el Congreso este jueves se convirtió en una de las más comentadas por su gesto de adhesión a Pedro Sánchez al más puro estilo grupi, una escena que también se ha comentado en Horizonte, donde el psiquiatra forense José Cabrera ha hecho una valoración cargada de ironía. Con ella, el doctor Cabrera ha desatado las risas de toda la mesa en el programa de Cuatro.

Desde la tribuna del Congreso, Patxi López pronunció un discurso de fanático devoto del presidente del Gobierno, al que intentó mostrar pleitesía gritando a pleno pulmón «¡yo con Begoña [Gómez], claro que sí!». El portavoz del PSOE en el Congreso se daba golpes de pecho al mismo tiempo que exclamaba sus proclamas y miraba a Pedro Sánchez.

Después de que Iker Jiménez planteara el tema de Patxi López en Horizonte, Cabrera ha indicado que «hay dos puntos» importantes sobre este asunto. El primero de ellos es, precisamente, el propio Patxi López. «Por muchísimo menos he ingresado a gente en un psiquiátrico», ha dicho entre risas, provocando también la del resto de colaboradores y presentadores.

Tras una tímida llamada de atención de Iker Jiménez, el doctor Cabrera se ha dado su lugar. «Yo soy el psiquiatra de la mesa, hablo de lo mío, es mi negociado», ha subrayado, de nuevo, sarcásticamente.

Por otro lado, ha señalado Cabrera, otro de los puntos importantes es la reacción de Pedro Sánchez a la intervención de Patxi López en el Congreso. En la escena se puede apreciar cómo «la cara del presidente del Gobierno es de vergüenza ajena», ha expresado el psiquiatra forense, recogiendo las palabras de Eduardo Inda, con las que ha coincidido.

«No sabía dónde meterse cuando ha dicho ‘¡yo con Begoña!’. Le ha faltado llorar o meterse bajo el asiento mientras el otro, en pleno delirio mesiánico… Porque era un delirio mesiánico, de neuroléptico [antipsicótico], de electroshock…», ha continuado Cabrera, desatado con el tono satírico.

De hecho, ha retomado el discurso tras mencionar el electroshock, y ha sido mucho más mordaz: «Aquí hay que entrar con un electroshock en el Congreso de los Diputados. Pero, además, por vía anal». «Perdonadme, se acabó», ha concluido.