Dr. José Cabrera: “Afirmo sin dudar que alguno de los violadores excarcelados volverá a violar»

¿Hay riesgo de que los violadores excarcelados por la ley del Sí es Sí reincidan? A punto de llegar a los 500 violadores beneficiados por la ley de Pedro Sánchez e Irene Montero y con más de 50 en la calle, excarcelados y pululando en libertad, esa es la pregunta que millones de ciudadanos se hacen. Es la pregunta que trasladamos al doctor José Cabrera, psiquiatra forense, en LA ANTORCHA de OKDIARIO y su respuesta es rotunda: «Eso es seguro. No es que sea una hipótesis. No es que sea posible o verosímil. No es que haya una probabilidad. Es que eso es seguro». La respuesta es la siguiente pantalla de esta lamentable historia del Sí es Sí y nos adelanta que ocurrirá.

Dice el doctor Cabrera: «Sujetos que durante n veces han ido a la agresión sexual y están en libertad van a poder volver a ella». Y añade: «Y más en la medida en que ellos van a sentirse impunes. Porque ellos han sentido que las leyes son flojas y las leyes son muros de contención de una presa. No de personas, sino de conductas delictivas. Si se resquebraja ese muro, el agua se escapa. Y el agua, aquí, es la conducta delictiva».

Cabrera reitera con rotundidad: «Como psiquiatra forense con 40 años de experiencia digo de alguno estos violadores que están en la calle: ‘Sí. Volverán a hacerlo. No hay duda’». Le preguntamos por los pederastas excarcelados: «La pederastia es más compleja. Es otro perfil. No hay tanta capacidad agresiva. Sí hay inclinación a seres vulnerables como son los niños. Si el pederasta es muy reincidente, puede ocurrir los mismo que con el agresor sexual reincidente. Pero no son tantos los casos de pederasta reincidente como los casos de agresores sexuales reincidentes».

El doctor Cabrera apela no sólo a su experiencia clínica. Apela al sentido común: «Cada persona es un mundo y no todo el mundo actúa igual. Pero, evidentemente, si hay 50 personas sueltas que cumplían una pena por un delito, hay 50 veces más posibilidades de que estas personas hagan algo». Y constata: «Lamentablemente, alguno de los que han salido son sujetos reincidentes y eso a mí, como psiquiatra forense, me hace pensar que esto no se acaba aquí, que esto va a seguir».

Preguntamos al doctor Cabrera qué efecto tiene la noticia sobre las mujeres violadas y, en concreto, ver a responsables políticos reírse públicamente como la ministra María Jesús Montero en el Congreso, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, o ayer, sin ir más lejos, el candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor. Cabrera responde: «La victimización secundaria es doblemente dolorosa cuando además procede de los responsables políticos porque son los que nos organizan la vida. Cuando el gestor político minimiza el impacto tremendo de una ley errónea… yo no me pondría en el pellejo de estas mujeres». Cabrera añade pensando en las víctimas: «¿A dónde acudes con esa sensación de indefensión y de falta de confianza? Sobre todo, viendo que nos gobiernan personas desinformadas y sin formación. Ya no es una cuestión de tendencias políticas. Es que son personas sin información, sin experiencia, sin conocimientos. Es gente que no sabe hacia dónde va el viento. Y eso es bastante lamentable». Y repite lo difícil que es ponerse estos días en la piel de esas víctimas. Y añade otro desconsuelo más para ellas: «¿A quién pedirle después responsabilidades?».