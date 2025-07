El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha asegurado que la trama del PSOE que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez podría «ser un montaje» y que hay que esperar para saber si los implicados, entre los que están las dos últimas manos derechas del líder socialista, «son corruptos». «Habrá que esperar a la resolución final de los casos», ha asegurado Tezanos este miércoles.

El que fuera secretario de Estudios y Programas del PSOE se ha pronunciado a la salida del curso de verano Democracia y opinión pública en el siglo XXI que el CIS organiza en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El presidente de la institución ha impartido una conferencia sobre opinión pública y democracia en la apertura del evento.

A ojos de Tezanos, todavía no se puede hablar de corruptos: «Desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje». El ex dirigente socialista ha insistido en que «no es imposible que estemos ante un montaje».

«De momento hay gente, jueces y personal judicial que están intentando buscar el dinero», ha aclarado. Sin embargo, ha puntualizado que no sabe «si lo encontrarán».

De esta forma, Tezanos ha puesto en duda la participación de tres militantes socialistas en la trama del PSOE. El Tribunal Supremo investiga al hasta hace unos días secretario de Organización del partido y hoy en prisión, Santos Cerdán, a su predecesor y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y al ayudante de éste, Koldo García.

Todo ellos formaron parte de una presunta organización criminal en la que los militantes socialistas investigados en el Alto Tribunal obtenían mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos públicos, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Contra la convocatoria electoral

«Las elecciones siempre se deben hacer en el momento en que deben realizarse. Todos los países civilizados hacen elecciones en tiempo cierto, no en tiempo incierto. Hay una costumbre, que ya la practicó el presidente Trump, cuando perdió las elecciones, al decir que quería elecciones porque no tenía derecho a ganarlas el otro candidato. Eso es una forma de proceder incorrecta», ha afirmado Tezanos.

En su opinión, cree que las democracias «sólidas» son las que convocan elecciones legislativas cada cuatro años, al margen de «que a uno le vaya bien o mal» en las encuestas.

«Las elecciones no se convocan por las encuestas, sino que los países democráticos tenemos que acostumbrarnos a hacerlas inciertamente en los tiempos que corresponden. No se pueden hacer elecciones cada año o cada dos años», ha continuado el ex dirigente socialista.