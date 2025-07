A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy en Wimbledon 2025: horario, hora española y dónde ver gratis el partido contra Tarvet en vivo

Carlos Alcaraz se verá las caras con Oliver Tarvet en la segunda ronda de Wimbledon 2025. El murciano, que defiende el título en Londres, es el gran favorito para llevarse la victoria, pero en este Grand Slam que acaba de empezar ya se han empezado a vivir las primeras sorpresas, por lo que no se puede confiar. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro de Carlitos.

A qué hora juega Alcaraz contra Tarvet en Wimbledon 2025

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en segunda ronda de Wimbledon 2025, donde se enfrentará al inglés Oliver Tarvet. El murciano debutó contra Fabio Fognini (7-5, 6-7, 7-5, 2-6 y 6-1) en un encuentro muy disputado en el que acabó sufriendo para llevarse el triunfo. De hecho, el choque se fue hasta el quinto set y por momentos se temió que el vigente campeón de la hierba londinense cayese eliminado. Y es que en esta primera jornada del tercer Grand Slam del año han sucedido varias sorpresas con las eliminaciones de grandes tenistas como Berrettini, Holger Rune, Tsitsipas o Medvedev. Lo que hay que destacar es que el de El Palmar tiene un camino en el que esquivaría a Novak Djokovic y Jannik Sinner hasta la gran final que se disputará ya en menos de dos semanas.

Hay que recordar que Carlos Alcaraz ha conseguido levantar en dos ocasiones consecutivas Wimbledon y el murciano espera en este 2025 obtener su tercer entorchado en Londres. Sabe que no será fácil, pero el reto esta ahí y su objetivo, después de superar a un Manolo Santana, que lo ganó una vez, es también batir a Rafa Nadal, con el que está empatado a títulos este Grand Slam británico.

La ATP ha programado este emocionante Carlos Alcaraz – Oliver Tarvet que corresponde a la segunda ronda de Wimbledon 2025 para este miércoles 2 de julio no antes de las 14:30 hora española en la pista central del All England Club. Cuándo es el próximo partido de Alcaraz en Wimbledon 2025

El año 2025 está siendo bastante bueno para Carlos Alcaraz, ya que ha podido levantar varios trofeos como el de Róterdam, Montecarlo, Roma, Queen’s y Roland Garros, que consiguió revalidarlo. Es cierto que no arrancó de la mejor manera, ya que todavía está en el recuerdo de todos la derrota en los cuartos de final del Open de Australia contra Djokovic, en las semifinales de Indian Wells, en su debut en Miami y en la final del Trofeo Conde de Godó. Ahora, el gran objetivo del murciano es conseguir ganar por tercera vez consecutiva Wimbledon.

Este Carlos Alcaraz – Tarvet que corresponde al partido de la segunda ronda de Wimbledon 2025 se disputará este miércoles 2 de julio no antes de las 15:40 horas. El murciano y el inglés, que tiene 21 años y ocupa el puesto 733 del ranking de la ATP, no se han enfrentado en ninguna ocasión, pero el murciano es el gran favorito para llevarse la victoria en el All England Club.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en directo gratis en Wimbledon 2025

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se celebren en las instalaciones del All England Club fue Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Tarvet de segunda ronda de Wimbledon 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Hay que recordar que los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que para el tercero hay que tener activa la suscripción que incluye dicho canal.

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte y seguidores del joven tenista murciano podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Tarvet de segunda ronda de Wimbledon 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app puede descargarse en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como se podrá acceder a su página web a través de un ordenador de una forma fácil y cómoda. Hay que recordar que la aplicación Tennis TV no ofrece este torneo, que ya sí tiene los derechos de todos los campeonatos de la ATP, salvo de los Grand Slam.

Además, como es habitual en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra cada día en Wimbledon 2025. Narraremos en directo y en vivo online juego a juego este Carlos Alcaraz – Tarvet de segunda ronda del tercer Grand Slam del año. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones más importantes que se produzcan en el All England Club.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Tarvet de Wimbledon 2025

Todos aquellos seguidores a este deporte que no puedan ver en directo por televisión este apasionante Carlos Alcaraz – Tarvet de segunda ronda de Wimbledon 2025 lo podrán escuchar por la radio. Y es que emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero o Cope conectarán con el All England Club para narrar lo que esté sucediendo en este vibrante encuentro al que se enfrenta el de El Palmar.