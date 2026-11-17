El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cambiar de opinión. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido por la amnistía, por un potencial pacto para gobernar con Bildu o por el gobierno de coalición con Podemos. Esta vez, el actual presidente del Gobierno ha mentido con su familia, en concreto con sus abuelos, a los que ya mencionó en la reciente entrevista con Jordi Wild y de los que ahora dice que «aprendieron en democracia» a leer y escribir, después de haber afirmado hace un año que «murieron» sin saber.

Sánchez, en una entrevista el domingo con un medio afín, La Séptima, aseguró que lo que más le «indigna» es «la injusticia social», y para ello se animó a contar una historia, la de sus abuelos, que en realidad las presentadoras del espacio, Alba Carrillo y Marta Márquez, no le pidieron relatar.

«Mis abuelos fueron gente muy sabia, pero cuando tenía 15 años me di cuenta de que en las postales que nos regalaban a mi hermano y a mí, de estas que se abren y que tenían música y te dejaban 1000 pesetas, les vi cómo escribían y me di cuenta de que durante muchos años de su vida, durante la dictadura, no habían tenido la ocasión de leer ni escribir, y que en democracia, en las escuelas de mayores, fue donde aprendieron a leer y escribir algo», afirmó Sánchez, con tono apenado, en su segunda aparición en la cadena de ideología de izquierdas que, con apenas unas semanas de día, ha conseguido entrevistar por partida doble al presidente del Gobierno.

Estas palabras de Sánchez, que ha resaltado también en una entrevista en Lecturas, llamadas a calar hondo en sus potenciales votantes, se le han vuelto en contra. Y es que la hemeroteca ha retratado al líder del PSOE, que hace poco más de un año, en julio de 2025, también sacó a la palestra la historia de sus abuelos, con la diferencia de que entonces aseguró que ninguno de los cuatro pudo contar con «esa capacidad», lo que hizo que «vivieran y murieran sin esa educación básica para poder leer y escribir».

Lo que más me indigna es la injusticia social. Mis abuelos no tuvieron ocasión de leer ni escribir durante la dictadura; aprendieron ya en democracia en las escuelas de mayores. Quitar un derecho tan básico como el acceso a la lectura y la escritura… De esa España venimos. @sanchezcastejon en @la_septima_tv — PSOE (@PSOE) November 15, 2026

«Yo me di cuenta siendo muy joven de que un derecho tan básico como era la educación, saber leer y escribir, se le había negado a generaciones enteras de mi país», había comenzado Sánchez.

«Mis abuelos y mis abuelas vivieron y murieron sin tener esa capacidad», dijo entonces, lamentando que sus familiares no tuvieran, durante toda su vida, «esa educación básica para poder leer y escribir». «Y eso me revolvió, y esa fue la herida que justificó el porqué me comprometí con la causa política», añadió en Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, donde formó parte de la cumbre de líderes de la izquierda sudamericana, junto a Gustavo Petro, Lula da Silva o Gabriel Boric.