El pasado 15 de noviembre, el periodista Iker Jiménez reflexionó acerca de la gestión de la crisis migratoria en Canarias y la actitud de diversas figuras públicas. El mismo día, 92 personas llegaron en cayuca a la isla del Hierro, elevando así la cifra de inmigrantes a 1.580 desembarcados en un solo día en Canarias. En la misma jornada hubo 15 embarcaciones rescatadas, que hacen un total de 9.000 personas llegadas al archipiélago en los últimos 15 días.

En lo que va de 2026 (hasta el 15 de noviembre), han llegado a Canarias 24.364 migrantes, lo que representa un incremento del 65,9 % respecto al mismo periodo de 2025. El Hierro, de apenas 12.000 habitantes, ha recibido cerca de 10.000 personas en 97 cayucos durante la primera mitad de noviembre, lo que llevó al Cabildo insular a declarar la emergencia social el pasado 7 de noviembre.

«Pseudoinvasión con porcentajes parecidos a los de Ceuta»

Iker Jiménez ha vuelto a ser contundente con aquellos que permiten que este escenario suceda en España. El presentador de Horizonte ha expresado su indignación y ha asegurado que «no puedes descuajaringar un sistema de habitabilidad porque a países y mafias les interese» y advirtió que ante ese escenario «habrá que defenderse de alguna manera».

Calificó lo que ocurre en El Hierro (donde han llegado unas 9.000 personas en una isla de 12.000 habitantes) como «un delirio todo, absoluto» y una «pseudoinvasión con porcentajes parecidos a los de Ceuta». El presentador en el programa de Cuarto Milenio ponía el foco en el funcionamiento de las ONG. «Parto de la base de que hay mucha gente que trabaja por atender a seres humanos, pero creo que hay un porcentaje de personas que sacan tajada», explica. Jiménez pidió que «alguien se deje de tonterías» para frenar a «las mafias de miserables que mandan a esta gente al agua, muchas veces jugándose la vida».

Una situación insostenible

«9.000 tipos en un mes que no sabes ni de dónde vienen a nivel sanitario, a nivel incluso de antecedentes… ¿Cómo tramitas eso, cómo transiges con eso? ¿Tenemos que ir a ese discurso demagógico? ¿Solo eso vale? Sí, porque si no, eres un fascista», comentaba el presentador.

Jiménez señaló que quienes ofrecen su hogar o dan charlas desde la comodidad mientras llaman «miserables» a los ciudadanos preocupados por el impacto en Canarias caen en un «discurso demagógico» alejado de la realidad que viven las islas.