Intxaurrondo justifica con un brazalete rojo que trabaja en plena huelga pese su apoyo a la protesta

Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, se ha justificado este miércoles, en el inicio de su programa, por no acudir a la huelga general de este 11 de noviembre en España. La periodista, cuyos emolumentos fueron hasta septiembre de más de 254.000 euros anuales, ha lucido un brazalete rojo en apoyo a la huelga y ha querido dejar claro en su discurso de entrada que presenta el espacio televisivo porque ha sido convocada «como servicios mínimos».

Intxaurrondo ha comenzado, en torno a las 7:50 horas, un programa singular debido a la primera huelga general convocada por CCOO y UGT en 14 años, con el apoyo del Gobierno y el discurso, por parte de miembros del PSOE como María Jesús Montero, de estar programada contra PP y Vox, partidos de la oposición.

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«Comienza aquí una edición especial de La Hora de la 1, en la que vamos a hacer un seguimiento de cómo se desarrolla esta jornada de huelga general», ha iniciado Silvia Intxaurrondo, para asegurar de inmediato que su programa «se considera un servicio esencial» y se está realizando con los trabajadores que han sido «convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro».

El programa, pese a que Intxaurrondo ha resaltado que está organizado «con servicios mínimos», ha realizado conexiones con periodistas en varios puntos de Madrid, como en otras ciudades españolas, caso de Barcelona y Málaga. Especialmente llamativa ha sido la conexión con el periodista de la Ciudad Condal, situado en Mercabarna, donde se ha transmitido que «no se han registrado incidentes» mientras una banda de fuego, avivada por los huelguistas, se situaba justo detrás del profesional de TVE.

Además, el despliegue de Intxaurrondo para el programa ha incluido, además de la habitual tertulia, entrevistas al líder de UGT, Pepe Álvarez, y a su homólogo en Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo. También se ha realizado una conexión, presumiblemente con cámaras del programa de TVE, con la vicepresidenta de la CEOE y presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel.

A favor de la huelga; en contra de Vox

Silvia Intxaurrondo ha repetido que está a favor de la huelga general que, pese a algunos piquetes violentos en Madrid, Barcelona y otras ciudades, no ha impedido que España siga trabajando y funcionando con normalidad. Esta movilización, que desde la izquierda señalan que es contra PP y Vox, ha sido secundada con un brazalete rojo por parte de la presentadora vasca, horas después de mostrar su voluntad de censurar a Vox tras la entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta, espacio también de TVE.

Intxaurrondo no dudó en manifestar su desacuerdo con que Abascal, líder de Vox, apareciera en un programa de la televisión pública nacional, y afirmó que «igual» se metía «en un lío» con la Junta Electoral Central al posicionarse en contra de la tercera fuerza política nacional. «La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública», trasladó el martes la presentadora, que este miércoles ha trabajado pese a la huelga que apoya, con un brazalete y un programa de mínimos que, pese a ello, ha realizado conexiones por España y sin escatimar en recursos de personal.