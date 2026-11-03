Tellado destroza a Intxaurrondo en TVE por «avalar la continuidad de Puente» tras pedir la dimisión de Mazón

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha retratado este martes a la presentadora Silvia Intxaurrondo en una entrevista en La hora de La 1 al afearle que su programa, que tanto pidió la dimisión del ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón por la DANA de octubre de 2024, «avale hoy la continuidad de Óscar Puente» tras las 115 muertes en los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba).

Después de que Intxaurrondo insistiera en que murieron 237 personas en la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, Tellado ha recordado a la presentadora que Carlos Mazón «asumió su responsabilidad» y dejó la Presidencia, y que la consejera de Emergencia de la Generalitat, que sería el equivalente al ministro de Transportes, Óscar Puente, en las tragedias de Urda y Adamuz, cesó en noviembre de 2024 tras la DANA, ha indicado el número dos del PP sobre Salomé Pradas.

En este contexto, el cabeza de lista del PP al Congreso por La Coruña el 29-N ha espetado a Intxaurrondo que en la DANA no hubo avisos previos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «El Gobierno de España no avisó adecuadamente», ha enfatizado. Y es más, se producen todas esas muertes por el derrumbamiento de un barranco, titularidad del Gobierno de España», ha subrayado el dirigente popular, cuestionando acto seguido el doble rasero de la presentadora.

«Lo que me sorprende es que desde este programa, donde tanto se pedía la dimisión del señor Mazón, hoy se avale la continuidad del señor Puente», ha lanzado Tellado a Intxaurrondo, al tiempo que le ha recordado igualmente que el mismo Gobierno al que ella defiende de la televisión aprovechó un Pleno del Congreso convocado al día siguiente de la DANA para «tomar el Consejo de Administración de RTVE» y poder tener el control del mismo.

«¿A qué se debe el cambio de criterio de La Hora de La 1?», ha planteado Tellado a la entrevistadora, que se ha limitado a decir: «Nosotros no estamos avalando nada».

El número dos del PP de Alberto Núñez Feijóo ha incidido en que el ministro de Transportes debía ser «conocedor» de la situación en que se encontraba la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía después de haberse reportado hasta «170 fallos en el sistema LZB de seguridad» este año y que Adif, el gestor público, «no haya hecho absolutamente nada».

«Desoyeron las advertencias de los maquinistas, todas. Y esto sucede nueve meses después del accidente de Adamuz. Por ello, pedimos la dimisión de Óscar Puente, pero es insuficiente. La responsabilidad no es sólo de Óscar Puente, sino de quien le ha nombrado», ha recalcado Tellado en referencia a Pedro Sánchez.

Mazón asumió su responsabilidad y dimitió, mientras hoy vemos a un Óscar Puente aferrándose a la silla y a un Pedro Sánchez no dispuesto a asumir ninguna de las responsabilidades», ha lamentado Tellado.

El secretario del PP ha criticado que en estos años el Ministerio de Transportes haya sido gestionado, primero, por José Luis Ábalos, hoy en prisión en corrupción, y después el «tuitero Óscar Puente». «Han manoseado todo, también RTVE, como usted bien sabe», ha apuntado Tellado a Intxaurrondo.

«Estamos viendo a todo un Gobierno cerrando filas para defender al nefasto ministro de Transportes y a quien lo ha nombrado, que es Pedro Sánchez, y por lo que veo, utilizando los resortes de la televisión pública que pagamos todos los españoles para hacer campaña en esta dirección», ha remachado Tellado.

«Despolitizar TVE»

Durante la entrevista, el secretario general del PP también ha desnudado el sectarismo de Inxtaurrondo al denunciar que «en su programa se ha llegado a insultar a los votantes del PP y no le vi pedir respeto».

«Esta televisión ha sido manoseada por el Gobierno poniéndola a su servicio», ha reprobado Tellado, dejando claro que él no cuestiona la «profesionalidad de sus trabajadores», sino la mala gestión del Ejecutivo. «Este juego político con determinados programas no es de recibo en democracia», ha apuntado.

«Cuando gobierne Feijóo, le puedo prometer que no habrá manipulación en RTVE, como hoy sí hay. Nos vamos a encargar de despolitizar TVE. No se puede insultar a los votantes de una formación política. Nosotros vamos a gobernar para todos. Esta España de las trincheras que ha creado Pedro Sánchez debe ser pasado», ha sentenciado Tellado.