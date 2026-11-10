Hace más de 200 años los pescadores construyeron una choza de piedra en una playa de Lanzarote para guardar sus barcas: hoy la Ley de Costas la deja al borde del derribo

La Ley de Costas tiene aspectos sorprendentes y cuando los vecinos de Haría se acercaron a la playa de Seifío las máquinas ya estaban cumpliendo con la normativa. Por desgracia, estaban recogiendo los escombros de una de las chozas de la costa de Mala.

Después le tocaba el turno a la de Emiliano que, como se había hecho siempre, usaba la choza para guardar la barca. Finalmente, lograron que siguiera en pie un poco más de tiempo.

En Lanzarote conocen a estas construcciones como Choza de los Barcos, ya que las familias que bajaban a pescar dejaban allí sus pequeñas embarcaciones y los aparejos. También se acercaban a lavar las mantas o a buscar cobijo. Emiliano aprendió a bucear en esa misma playa cuando tenía 17 o 18 años.

Las chozas tradicionales que usaban en Lanzarote para guardar las barcas

En la familia de Emiliano, el trabajo del campo y la pesca se repartían según sus necesidades. Cuando la tierra daba poco, quedaba la posibilidad de echar una liña en Seifío.

De hecho, la playa toma su nombre de un pez parecido al sargo, pero lo que llevaba a sus antepasados hasta allí era sobre todo el escolar, un pescado de carne grasa que buscaban en zonas profundas.

Justamente aquel aprovechamiento del litoral dejó hasta una docena de refugios levantados por vecinos de Mala y Guatiza. Cuando Emiliano empezó a frecuentarlos, varios estaban ya medio caídos. Antes de ponerse a reconstruirlos pidió permiso a dos familiares mayores, Justino y Narciso, que hacía tiempo que habían dejado de utilizarlos.

Según contó a La Voz de Lanzarote, el refugio familiar tiene aproximadamente 200 años. Aun así, sólo se basa en lo que le decían sus abuelos, por lo que es difícil establecer una fecha exacta.

Lo que sí es sencillo de datar es el expediente de la Ley de Costas. Aunque Emiliano lo siente como propio, hay una resolución desde 2008 para recuperar ese terreno del dominio público marítimo-terrestre.

Los intentos en Lanzarote para derribar la Choza de los Barcos

Antes de que fueran a por la choza de Emiliano, las autoridades derribaron otra construcción de 31 metros cuadrados en Caleta de Escamas. Después cayó la choza vecina a la de Emiliano en Seifío. Después de ello, los vecinos se concentraron para evitar más actuaciones.

De hecho, los afectados por las otras dos órdenes en Seifío presentaron recursos de alzada y Costas aplazó ambos derribos. En el caso de Emiliano, la suspensión le permitió conservar la choza sin resolver su futuro.

Aunque de momento se ha podido retrasar, lo cierto es que sobre la choza de Emiliano sigue pesando una orden de demolición.

Qué quieren conservar los vecinos de Seifío como parte del legado pesquero

Tras la concentración, los vecinos impulsaron una recogida de firmas para que se reconociera el valor de la Choza de los Barcos como testimonio de la pesca tradicional.

Según defienden, dentro de los 21 metros cuadrados se conserva una parte de la historia pesquera de Lanzarote. Por ejemplo, el aprovechamiento de los jallos, los objetos que la marea deja en la orilla.

Las reformas de Emiliano son una prueba de ello, ya que ha utilizado telas que trajo el mar para el techo, o maderas, maromas y boyas para arreglar el interior. Hasta la mesa es una bobina de cable.