Multas de hasta 3.000 euros a quienes reserven el sitio en la playa poniendo la sombrilla según la Ley de Costas

¿Se puede reservar sitio en la playa? Ésta es una cuestión que cada verano se repite en las costas españolas y, aunque la Ley de Costas establece una base legal, cada municipio fija sus propias normas. En el caso de Benidorm, la policía puede retirar todos aquellos objetos que considere «abandonados» en la arena. La localidad pionera en imponer sanciones a quienes planten la sombrilla a primera hora fue Torrox, en la provincia de Málaga. Según la ordenanza municipal, aprobada en 2014, «se multará con 300 euros la reserva de espacio físico en las playas, a cualquier hora del día o de la noche, mediante la colocación en la arena de cualquier tipo de objeto o enseres (sillas, sombrillas, mesas, toldillos, etc.) sin la presencia física de una persona propietaria».

Multas por reservar sitio en la playa

El artículo 31.1 de la Ley de Costas establece que «la utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley».

Mientras, el artículo 33 establece las siguientes disposiciones:

Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley sobre las reservas demaniales.

Las instalaciones que en ellas se permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de libre acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen.

La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo las correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.

Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas.

Aun así, la aplicación de estas medidas depende en gran medida de cada ayuntamiento. Algunas administraciones entienden que dejar sombrillas y tumbonas para reservar espacio durante varias horas supone una ocupación temporal del dominio público.

En la Comunidad Valenciana, municipios como Gandía y Cullera, dos de los principales destinos turísticos de la provincia de Valencia, también han regulado esta práctica a través de sus ordenanzas municipales. En ambos casos, las sanciones por reservar espacio en la playa con sombrillas u otros objetos pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros.

La prohibición también está vigente en otras localidades valencianas como Benidorm, Calpe, Altea, Torrevieja y Dénia, en la provincia de Alicante, así como en Oropesa del Mar y Peñíscola, en Castellón. Asimismo, la regulación se aplica en Tarifa (Cádiz), así como en los municipios granadinos de Almuñécar, Torrenueva Costa y Motril. En la Región de Murcia, San Javier también prohíbe reservar espacio en la playa mediante objetos abandonados.

Salou

El Ayuntamiento de Salou prohíbe reservar espacio en la playa con sombrillas, sillas u otros objetos cuando sus propietarios no permanezcan en el arenal. La nueva ordenanza, aprobada este 2026, autoriza a la Policía Local a retirar de forma cautelar ese material en cuanto detecte que ocupa espacio sin un uso efectivo.

La normativa establece un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Las infracciones leves se sancionarán con hasta 750 euros, las graves con un máximo de 1.500 euros y las muy graves con hasta 3.000 euros, especialmente en casos de reincidencia, persistencia en la conducta o perjuicios ocasionados a otros usuarios.

Además, el ayuntamiento tendrá en cuenta factores como el grado de culpabilidad, la intencionalidad, los daños al medioambiente y las molestias causadas al resto de bañistas para determinar la cuantía de cada sanción.

La ordenanza también amplía el listado de conductas prohibidas en las playas del municipio. Entre ellas figuran el uso de altavoces que superen los 55 decibelios, el consumo de alcohol fuera de los chiringuitos autorizados, el consumo de drogas y mantener relaciones sexuales en la playa.

Málaga

Varios municipios del litoral malagueño han decidido actuar contra la práctica de colocar sombrillas y toallas a primera hora de la mañana en la playa para reservar sitio durante horas. Localidades como Nerja, La Cala del Moral y la playa de Ferrara, en Torrox, ya sancionan este comportamiento.

Las sombrillas retiradas por la Policía Local se almacenan en dependencias municipales, y sus propietarios disponen de 14 días para recuperarlas tras abonar una tasa de 30 euros. Cuando, además de la sombrilla, se dejan sillas, mesas, carpas o tiendas de campaña para ocupar espacio, las multas pueden alcanzar los 300 euros.