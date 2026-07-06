La Ley de Costas lo confirma: la multa que te pueden poner si te bañas en una bandera con bandera negra

El calor veraniego pide a gritos que te refresques en cualquiera de nuestras espectaculares playas. Pero hay que saber hacer un uso responsable de ellas en muchos aspectos, incluido saber cuándo puedes bañarte y cuándo no. Antes de meternos al agua, hay que alzar los ojos hasta arriba del asta y comprobar el color de la bandera.

Los tres colores que conocemos en las banderas de las playas son el verde (permitido el baño), amarillo (precaución en el baño) y rojo (prohibido el baño), pero estas no son las únicas banderas existentes.

La bandera negra es una de las banderas especiales que podemos ver. Una bandera que declara una clausura oficial de la playa por daños ambientales. La playa queda cerrada al público debido a contaminación grave del agua, desprendimientos en los acantilados o daños ambientales severos que pongan en riesgo la salud.

Multas por bañarte con bandera negra

A diferencia de la bandera roja, la bandera negra municipal significa que la playa entera está clausurada por riesgos extraordinarios para la salud pública. Saltarte los precintos oficiales y entrar a bañarte a la playa se considera una infracción muy grave según las ordenanzas.

Las multas oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros según el criterio de los agentes de la autoridad municipal.

Ordenanzas costeras modernas, como la del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, recogen explícitamente la bandera negra como indicador de prohibición total de baño por riesgo extraordinario y grave, con potestad para que la policía te desaloje por la fuerza y te aplique la sanción máxima (3.000 euros).

Otras multas en la playa