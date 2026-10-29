El dolor de Melody en ‘El Hormiguero’ tras el accidente de tren en Toledo: «No tengo fuerzas para cantar»

Melody ha cerrado una semana singular en El Hormiguero con música. Eso sí, la cantante no ha podido evitar emocionarse ante la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. La que fue representante por España en Eurovisión en 2025 ha presentado, además, su nuevo single, El Huracán, disponible desde el 23 de octubre.

El dolor de Melody

La cantante ha querido enviar un emotivo mensaje a los afectados por la tragedia ferroviaria de Urda. Sin poder contener las lágrimas, la invitada ha querido dar el pésame a las familias de las víctimas y ha lanzado un mensaje de ánimo a todos los afectados.

La artista andaluza ha confesado dónde estaba en el momento del accidente: en un tren de camino a Madrid acompañada por su padre. «Nos informaron inmediatamente; nos levantamos para irnos. Llegó una azafata y nos dijo que nos fuéramos».

La artista ha revelado que tenía una actuación preparada para sorprender al público de El Hormiguero, pero ha dicho que no tiene fuerzas para dar un show a la altura: «Lo he pasado muy mal, pero sobre todo, antes que nada, me gustaría dirigirme al público. Hemos pasado todos una noche complicada, me duele mucho lo que está pasando, lo que están sufriendo muchas familias. Desde aquí, mi más sentido pésame. Hoy iba a cantar, pero no tengo ni fuerzas ni ganas, tampoco es el momento. Es doloroso montarse en el tren y que pase esto, saber que a lo mejor no vas a volver a tu casa».

.@soyyomelody dedica unas palabras a las víctimas tras el accidente de Urda #MelodyEH https://t.co/DTw5mvH4V5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2026

El discurso de Pablo Motos

Antes de comenzar el programa, Pablo Motos, el presentador, ha dado un discurso sobre la tragedia ferroviaria en Toledo y, entre otras cosas, ha dicho: «Necesito oírme a mí mismo decir unas palabras sobre el choque de los trenes sin amortiguar nada de lo que ha pasado. En primer lugar, por supuesto, las personas. Me imagino que, igual que vosotros, no puedo dejar de pensar en las víctimas y en sus familias. Tenemos todos el cuerpo un poco cortado. La vida sabe cómo hacernos sentir frágiles y solos cuando sabes que llega un cambio y que nada volverá a ser igual».