Pablo Motos devastado ante la tragedia ferroviaria de Toledo: «No puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico»

Después de la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, El Hormiguero ha vuelto a Antena 3 después de que el día anterior no se emitiera por dar prioridad a la información del accidente. Este jueves, Pablo Motos ha comenzado su programa con un discurso dedicado a las víctimas y cargando contra el Gobierno.

“Necesito oírme a mí mismo decir unas palabras sobre el choque de los trenes sin amortiguar nada de lo que ha pasado. En primer lugar, por supuesto, las personas. Me imagino que, igual que vosotros, no puedo dejar de pensar en las víctimas y en sus familias. Tenemos todos el cuerpo un poco cortado. La vida sabe cómo hacernos sentir frágiles y solos cuando sabes que llega un cambio y que nada volverá a ser igual”, ha comenzado diciendo Pablo Motos en El Hormiguero.

«Hay una llamada de teléfono que muchos vamos a recibir alguna vez en la que nos van a decir que alguien a quien amamos con toda nuestra alma ya no va a volver a estar. Cuando te dicen que un ser querido tuyo ha muerto, sientes un dolor tan violento que tu mente lo anestesia y hasta te sientes culpable en los primeros momentos porque piensas que no estás sufriendo lo suficiente. Lo que pasa es que estás en shock y será en unas horas y sobre todo en unos días cuando sentirás un dolor insoportable porque te sientes solo y porque ahora en tu vida hay unos silencios que te destrozan», ha dicho el presentador de El Hormiguero.

Motos ha recordado la muerte de sus padres para aconsejar sobre cómo se puede superar un duelo: «Me ayuda mucho pensar en ellos sonriendo. Parece un detalle pequeño, pero en esos momentos es mucho. Con el tiempo empecé a preguntarme cómo me querrían ver ellos, si triste y sin ganas de luchar o feliz y salieron adelante».

Y para terminar su discurso, Motos ha dicho: «Ayer no había gente ni de izquierdas ni de derechas, solo había seres humanos ayudando a otros. Nos están intentando engañar. No puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico. Ha habido un error humano después de que los sistemas de seguridad antiguos hayan fallado y los sistemas de seguridad nuevos que debían estar instalados no estaban instalados!».