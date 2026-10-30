Pau Gasol elige las villas de Fairmont en Sotogrande y su director revela qué buscan sus compradores: «La calidad de vida»

Pau Gasol ha encontrado en Sotogrande un escenario donde el lujo se mide de otra manera: naturaleza, bienestar, privacidad y tiempo de calidad. El exjugador de la NBA eligió Fairmont Residences La Hacienda para celebrar la segunda edición de la Gasol Foundation Golf Experience, un encuentro solidario que reunió del 12 al 14 de junio a deportistas y líderes empresariales. Su vínculo con este enclave gaditano pone el foco sobre una de las apuestas inmobiliarias más exclusivas del momento: 31 villas de lujo con precios desde 2,75 millones de euros.

«Después de una carrera con mucha exigencia y constantes desplazamientos, valoro especialmente aquellos espacios que te permiten desconectar, cuidar de tu salud física y mental y compartir tiempo de calidad con la familia y los amigos», explicaba Gasol al hablar de su relación con este concepto residencial. Y añadía: «Creo que cada vez más personas entienden el lujo desde esa perspectiva, y por eso tiene sentido que proyectos como Fairmont Residences La Hacienda apuesten por combinar privacidad, naturaleza, bienestar y comodidad en una misma experiencia».

El proyecto supone la llegada de las primeras branded residences de Fairmont a Europa y refleja la transformación del mercado inmobiliario de alta gama: ya no basta con comprar una gran casa; también se busca una experiencia de vida completa, respaldada por una marca internacional. Villas de más de 1.000 metros cuadrados y vistas al Mediterráneo

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Situado en un entorno privilegiado de Sotogrande, el complejo ocupa una parcela de 70.000 metros cuadrados y combina primera línea de playa y golf con vistas al Mediterráneo, Gibraltar y, en los días despejados, el norte de África. Las 31 villas tienen superficies de entre 336 y más de 1.100 metros cuadrados, se distribuyen en dos plantas y cuentan con piscina privada, jardín y amplias terrazas.

Los precios parten de 2,75 millones de euros para las viviendas de cuatro dormitorios. Las villas de cinco dormitorios en primera línea superan los cinco millones, mientras que la propiedad más exclusiva, la Villa Presidencial, dispone de más de 1.000 metros cuadrados y nueve dormitorios , con un precio previsto superior a los 10 millones de euros .

La arquitectura de dAAr Arquitectura aprovecha el desnivel natural de la parcela para multiplicar las vistas y preservar la intimidad . El interiorismo, firmado por Studio IBU, apuesta por acabados de alta gama y viviendas completamente amuebladas.

Thomas Peruzzo, director general de Fairmont La Hacienda Costa del Sol, resume así la filosofía del proyecto: «Hoy, el lujo se define cada vez menos por lo que se posee y más por cómo se vive: la experiencia y la calidad de vida se han convertido en la máxima prioridad».

La comodidad de una casa, con la hospitalidad de un cinco estrellas

El verdadero elemento diferencial está en los servicios. Los propietarios pueden acceder al spa, el gimnasio, la seguridad las 24 horas, el club infantil, las pistas de pádel y la oferta gastronómica del complejo, además de solicitar servicios personalizados como limpieza y atención doméstica.

«Las branded residences integradas en un complejo hotelero, en el que el hotel presta los servicios y asume la gestión profesional de las propiedades, representan la máxima expresión de un estilo de vida elevado y sin complicaciones: la privacidad y el confort de una residencia propia, con los servicios de un hotel de cinco estrellas», señala Peruzzo.

El modelo incorpora, además, una dimensión económica. Las villas pueden integrarse en la explotación turística del hotel cuando sus propietarios no las utilizan. El uso personal está limitado a 60 días al año y Fairmont gestiona la vivienda durante el resto del tiempo, con el correspondiente retorno económico para el dueño según las condiciones del programa. Los gastos de mantenimiento oscilan entre 800 y 1.400 euros mensuales .

Para Peruzzo, sin embargo, el principal atractivo no es exclusivamente financiero: «El verdadero valor reside en poder dedicar todo su tiempo libre, que normalmente es escaso, a disfrutar de la propiedad, del destino y de los servicios, sin tener que ocuparse de su mantenimiento ni de su gestión».

Sotogrande, el nuevo lujo discreto

La apuesta también responde a la evolución del comprador internacional, que busca seguridad patrimonial, privacidad y calidad de vida en destinos capaces de competir con enclaves como la Costa Azul, Dubái o Miami. Sotogrande ofrece una alternativa más tranquila que Marbella, con golf, polo, hípica, puerto deportivo y amplias playas.

Gasol destacaba precisamente la capacidad del entorno para favorecer las relaciones y el bienestar: «Lo que me transmite Fairmont Residences La Hacienda es precisamente la combinación de tranquilidad, naturaleza y bienestar que invita a bajar el ritmo, compartir tiempo de calidad y conectar de una forma más auténtica».

La sostenibilidad forma parte de esa nueva definición de exclusividad. El proyecto incorpora criterios de integración paisajística y arquitectura sostenible, con certificación LEED Gold . «La exclusividad se asocia cada vez menos a la ostentación y más a la posibilidad de disfrutar de privacidad, espacio, naturaleza y servicios que faciliten una vida equilibrada», apunta Peruzzo.