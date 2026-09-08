La acertada frase de Virginia Woolf, escritora: «Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien»

Comer parece, a primera vista, una necesidad puramente física, pero Virginia Woolf vio en la alimentación algo mucho más importante. En Una habitación propia, publicada en 1929, la escritora dejó una frase que continúa circulando casi un siglo después. «Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien». Una reflexión que conecta el bienestar físico con la capacidad de concentrarse, relacionarse y descansar y que, aunque fue escrita en otro contexto, encuentra algunos puntos de contacto con la investigación científica actual.

Una reflexión escrita en 1929

La frase aparece en el primer capítulo de Una habitación propia, uno de los ensayos más importantes de Virginia Woolf. La escritora llega a ella después de describir las diferencias entre una comida abundante en un colegio universitario masculino y una cena mucho más modesta en el colegio femenino de Fernham. Para Woolf, esa diferencia no era simplemente gastronómica, ya que también reflejaba las desigualdades económicas y educativas entre hombres y mujeres.

Comer también afecta al cerebro

La alimentación no determina por sí sola cómo piensa una persona, pero el organismo necesita nutrientes y energía para mantener sus funciones. El cerebro utiliza una cantidad considerable de energía y su funcionamiento está relacionado con el estado general del cuerpo. Por eso, una alimentación equilibrada forma parte de los hábitos que contribuyen al bienestar general, aunque no exista un alimento concreto capaz de garantizar una mayor inteligencia o una mejor capacidad de concentración.

La investigación también ha encontrado conexiones entre la calidad de la dieta y la salud mental. Una investigación publicada en 2025 analizó estudios prospectivos sobre alimentación y depresión y encontró una asociación entre una mayor calidad de la dieta y un menor riesgo de síntomas depresivos, aunque los propios investigadores señalan limitaciones y la necesidad de seguir estudiando la relación causal.

Casi un siglo después, la ciencia sigue estudiando las conexiones entre alimentación, descanso y bienestar psicológico. Los resultados no permiten decir que comer bien vaya a solucionar automáticamente los problemas de sueño, concentración o estado de ánimo, pero sí muestran que la alimentación forma parte de un conjunto de hábitos relacionados con nuestra salud física y mental. La frase de Virginia Woolf, por tanto, conserva una sorprendente actualidad.