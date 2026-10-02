El Gobierno ha dejado sin gastar en políticas de vivienda 6.400 millones de euros desde 2024

El Gobierno, que se juega este viernes buena parte de su futuro con la votación en el Congreso de los dos reales decretos aprobados el martes en Consejo de Ministros a raíz del desahucio de Maricarmen el 23 de septiembre, ha dejado de gastar en políticas de vivienda un total de 6.400 millones de euros desde 2024 -el Ministerio de Vivienda fue restablecido en noviembre de 2023-.

Mientras el Ejecutivo ha hecho de la vivienda su bandera, las cifras muestran que el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez no utilizó el 34% de los fondos disponibles en 2024 y el 28% en 2025. Este escaso porcentaje de ejecución del presupuesto provoca que los incrementos que ha hecho el Gobierno a lo largo de cada año del presupuesto para vivienda no hayan servido para gastar realmente más dinero por parte del Gobierno.

Así lo explica Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, en un reciente artículo: «La posición de la vivienda es más compleja, ya que si bien esta partida ha recibido créditos adicionales, confirmando su creciente relevancia social, el porcentaje de ejecución ha sido muy bajo -los pagos realizados alcanzaron el 34 % de los fondos disponibles en 2024 y el 28 % en 2025- de modo que el gasto efectivo apenas ha crecido en estos años de crisis habitacional».

De acuerdo con los informes de Hacienda, en 2024 el Gobierno destinó para las políticas de vivienda y agenda urbana 4.175 millones de euros. De ellos, al final del ejercicio sólo se habían pagado efectivamente 1.354 millones. Se quedaron, por tanto, en el cajón un total de 2.821 millones.

Al año siguiente, los fondos disponibles para el departamento de Isabel Rodríguez ascendieron a 4.989 millones de euros, de los que los pagos realizados se quedaron en 1.412 millones. Se dejaron sin utilizar 3.577 millones de euros, según la misma fuente, Hacienda.

En total, entre 2024 y 2025 -el Ministerio se recuperó en noviembre de 2023- el Gobierno dejó de gastar 6.400 millones de euros de los más de 9.000 millones que tenía disponibles.

En cuanto a este año, hay datos hasta agosto. En los ocho primeros meses del año, Vivienda ha gastado efectivamente 1.159 millones de los 3.600 que tiene disponibles.

A este ritmo, las cifras muestran que este año tampoco va a utilizar todos los fondos disponibles, pese a declarar la vivienda como un tema básico por el Gobierno. Quedan en el cajón más de 2.400 millones de euros para gastar en cuatro meses.

Como señala el economista Torres, de Funcas, modificar los presupuestos para destinar más fondos a Vivienda no sirve de nada si luego no se utilizan. Además, la falta de unos Presupuestos actualizados resta capacidad para responder a los problemas cambiantes del país. «Vivienda y Educación no han recibido suficiente atención», señala Torres.

El Gobierno está a punto de culminar una legislatura entera sin aprobar unos Presupuestos, haciendo modificaciones y desviando fondos de unas partidas a otras durante cuatro años para poder gobernar.

La falta de apoyos en el Congreso vaticina que este año tampoco será posible, aunque el Gobierno asegure que lo está intentando y que los llevará en algún momento a las Cortes. Es la misma situación que se va a vivir este viernes para la aprobación de los decretos de alquileres.