Cuerpo obvia la inflación y asegura que la economía de las familias está «significativamente mejor» que en 2018

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado con rotundidad este martes que la situación económica de las familias españolas es «mejor» que hace un año y «significativamente mejor» que en 2018, cuando se produjo el último cambio de Gobierno.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Cuerpo ha respondido a las críticas del senador popular, Gerardo Camps, quien ha lamentado que a las familias españoles les cuesta mantener hoy el mismo nivel de vida que hace un año «1.000 euros más». «La inflación se está comiendo las nóminas», ha alertado el senador del PP.

Frente a esto, Cuerpo ha obviado el dato y ha argumentado que la evolución de los hogares debe analizarse a partir de distintos indicadores como el empleo, los salarios, el coste de la vida, los precios de la energía y el acceso a la vivienda, datos que tampoco benefician al Ejecutivo.

Como aproximación global a la situación de las familias, el ministro ha citado el porcentaje de hogares que, según el Gobierno, declaran tener dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes.

Según ha expuesto, este indicador se ha reducido en casi un punto durante el último año y en seis puntos desde 2018: «Mejoras que se han sucedido gracias a las políticas que hemos implementado y a la buena evolución de nuestra economía», ha defendido con vehemencia.

Tras las afirmaciones el ministro se ha visto obligado a reconocer que siguen siendo «muchísimos» los hogares que tienen problemas para llegar a final de mes y ha asegurado que el Gobierno no se conforma. «No nos conformamos y somos conscientes, plenamente conscientes, de los retos que quedan por delante», ha afirmado.