William Li, médico: «Comer un melocotón en el desayuno ayuda a quemar grasa y reducir la inflamación mejor que ningún suplemento»

Hay frutas que, pese a formar parte de nuestra alimentación, tienen un perfil nutricional mucho más interesante de lo que podríamos imaginar, como el melocotón, que aporta agua, fibra, vitaminas, minerales y diferentes compuestos antioxidantes, por lo que se ha convertido en una de las opciones favoritas de los especialistas en nutrición y salud.

Entre ellos se encuentra William Li, médico y científico especializado en el estudio de la alimentación, afirma que «comer un melocotón en el desayuno ayuda a quemar grasa y reducir la inflamación mejor que ningún suplemento». Pero ¿qué hay realmente detrás de las palabras de William Li? Para entenderlo, conviene analizar qué contiene el melocotón y qué beneficios puede aportar.

Beneficios de comer un melocotón en el desayuno

«Para mí, no hay nada mejor que un melocotón maduro y jugoso. Es una fruta de hueso que contiene muchos compuestos bioactivos excelentes, como el ácido clorogénico, la rutina y las catequinas. Pero el ácido clorogénico es uno de los más potentes y abundantes. Y lo que tiene el ácido clorogénico es que es antiinflamatorio. Es el mismo que se encuentra en una manzana, por ejemplo. Además, el ácido clorogénico también es bueno para el metabolismo», explica William Li, biólogo vascular formado en la Universidad de Harvard.

«El ácido clorogénico se encuentra entre dos y cinco veces más presente en la piel que en la pulpa. Así que no conviene pelar el melocotón. Hay que comerse también la piel. De esa forma, te llevas todo el paquete. A eso es a lo que llamamos alimento integral y matriz alimentaria integral. Comerlo con piel es un argumento a favor de comprar melocotones ecológicos o cultivados de forma ecológica, si es posible. Pero, en cualquier caso, independientemente del tipo de melocotón que compres, debes asegurarte de lavarlo correctamente para eliminar pesticidas, suciedad, polvo y cualquier otro microplástico que pueda haberse adherido durante el transporte», añade, según recoge Men’s Health.

Además, el melocotón destaca por su alto contenido en fibra dietética, un nutriente importante para mantener una alimentación equilibrada. «Los melocotones son una fuente de fibra dietética. Un melocotón normal te aporta unos dos gramos de fibra dietética al día. Lo ideal es intentar consumir unos 30 gramos o más de fibra al día», señala

«Te recomiendo comer un melocotón por la mañana con el que obtienes dos gramos de fibra. Es una forma estupenda de empezar el día en lo que respecta a la salud intestinal. Así que cómete el melocotón, que esté maduro, con piel, para obtener ese ácido clorogénico, y te aseguro que es una de las formas más placenteras y deliciosas empezar el día», concluye.

Beneficios

El melocotón procede del árbol Prunus persica, una especie originaria de China que comenzó a cultivarse hace más de 3.000 años. Desde allí, su cultivo llegó hasta Persia, de donde procede su denominación científica, y posteriormente se extendió por Europa y América. Estos son sus principales beneficios:

Ayuda a controlar el peso: su alto contenido en agua y fibra contribuye a aumentar la sensación de saciedad, mientras que su aporte calórico es reducido

Favorece la salud ocular: los betacarotenos presentes en esta fruta pueden ayudar a proteger frente al deterioro ocular relacionado con la edad.

Combate el estreñimiento: la fibra favorece el funcionamiento del sistema digestivo y ayuda a mejorar el tránsito intestinal de manera natural.

Refuerza el sistema inmunológico: su contenido en vitamina C contribuye al funcionamiento normal de las defensas y ayuda al organismo frente a las infecciones.

Protege la salud cardiovascular: la combinación de fibra, potasio y antioxidantes puede contribuir a mantener una buena salud del corazón y reducir determinados factores de riesgo cardiovascular.

Cómo elegir el mejor

Para comprobar si ha alcanzado su punto óptimo de maduración, el experto recomienda utilizar tanto el olfato como el tacto: «si huele a flores, es fragante y tiene aroma a melocotón, es que está maduro. Otra opción es presionarlo suavemente con la palma de la mano. Si cede ligeramente, es una señal positiva de que la fruta está completamente madura», explica.

Olor. Antes de escoger los melocotones, conviene coger uno y acercarlo a la nariz. Debe desprender un aroma dulce y agradable, ya que una fruta sin apenas olor puede indicar que todavía no ha alcanzado su punto óptimo

Piel. El exterior debe presentar tonos entre rosados y amarillos, sin zonas verdes. También debe conservar la característica «pelusa» del melocotón y estar libre de golpes, cortes o desperfectos visibles

Parte en contacto con el árbol. La zona donde el melocotón estaba unido al árbol también puede darnos una pista sobre su maduración: si presenta tonos anaranjados o rosados, probablemente está maduro.

Si todavía no está completamente maduro, se puede guardar durante un par de días a temperatura ambiente. Una vez maduro, es mejor guardarlo en la nevera, preferiblemente en las zonas menos frías.