Oficial: Álex Márquez ficha por KTM

Ya es oficial. Álex Márquez correrá la próxima temporada con KTM. El piloto de Cervera ha firmado un contrato plurianual con la fábrica austríaca y cambiará el mono azul por el naranja y negro. Tras cuatro años en Gresini Racing, el 73 ha decidido poner punto y final a su etapa en el satélite de Ducati, donde se encontró una familia que le ha arropado y le ha permitido demostrar todo su talento cuando salió de Honda.

Se marcha con un subcampeonato de MotoGP debajo del brazo y cuatro años en los que ha ido creciendo como piloto hasta ganarse la Ducati oficial, la mejor moto de la parrilla. Pero Álex quería dar un paso más en su carrera, vestir los colores de un equipo de fábrica. Ese es el sueño de todo piloto –además de ganar el Mundial– y lo volverá a cumplir. Empieza una nueva aventura para el pequeño de los Márquez, que compartirá box con Fabio Di Giannantonio.

«Red Bull KTM Factory Racing se complace en confirmar que Alex Márquez —ex campeón mundial de Moto3 y Moto2 y ganador de Grandes Premios en las tres categorías— se unirá al equipo mediante un acuerdo plurianual a partir de 2027. El subcampeón del campeonato de MotoGP de 2025 aporta su talento y experiencia a la tercera fase de la historia de Red Bull KTM en MotoGP y a la nueva era técnica», comienza diciendo el comunicado.

«El piloto español cuenta actualmente con seis años de experiencia en MotoGP y suma 13 temporadas compitiendo en el campeonato del mundo. Ha conquistado títulos en Moto3 y Moto2, y su palmarés de 16 victorias (y 56 podios) abarca las tres categorías. Alex logró su primer podio y su primera victoria en un Gran Premio a los mandos de una KTM RC4 en Moto3, allá por 2013. En 2025, subió a lo más alto del podio de MotoGP en Jerez, Cataluña y Malasia, alcanzando la segunda posición en la clasificación general. Volvió a ganar en Jerez en 2026», prosigue.

KTM destaca la velocidad y la madurez de un Álex que supo reinventarse después de salir de Honda por la puerta de atrás para volver a ser feliz y demostrar al mundo por qué es campeón de Moto2 y Moto3, en un 2025 que queda para la historia con sus tres victorias en carrera larga y su subcampeonato de MotoGP: «Márquez destaca tanto por su velocidad y madurez como por sus logros; cualidades que ayudarán a Red Bull KTM en el desarrollo de la RC16 para la normativa de 850 cc que entrará en vigor en 2027».