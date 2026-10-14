La ‘marea verde’ entra en campaña: primera jornada de huelga contra la educación pública en Madrid

Profesores y alumnos de la llamada marea verde han vuelto a manifestarse esta tarde desde Atocha hasta la Puerta del Sol para reivindicar mejoras de sueldo, de condiciones de los centros educativos y más recursos, entre otras cosas.

La huelga convoca a todos los niveles de educación, excepto al universitario, aunque plataformas de la Universidad Complutense de Madrid y la Rey Juan Carlos se han sumado igualmente.

Un amplio número de profesores de la comunidad ha secundado los paros de esta jornada; según los sindicatos, más de un 76% de los profesores están de huelga y, según la Consejería de Educación, un 44,6%.

La Comunidad de Madrid ha asegurado que las demandas son inalcanzables y afirma que «no quieren paz ni en la calle ni en las aulas». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, que cambie el rumbo de la manifestación, ya que asegura que ha «consentido una movilización multitudinaria en un espacio ya saturado por la presencia de acampados, viandantes y usuarios del transporte público» y «ha tenido que cerrar la estación de Sol debido a las aglomeraciones».

Incidentes durante la primera jornada de huelga

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas durante la primera jornada de la huelga; ha sido en el campus de la Complutense; los agentes han tenido que cargar contra los manifestantes, ya que estos estaban realizando un piquete informativo.

Por ahora, los detenidos han sido solo acusados por atentado contra la autoridad, aunque se augura que les cargarán también con delitos por desórdenes públicos. Fuentes policiales han confirmado que al menos dos policías han sido heridos leves por manifestantes.

Entre las reivindicaciones, los profesores piden más recursos y mejoras de condiciones, como cobrar 600 euros más al mes, bajada de ratios o eliminar la burocracia.

Debido al inicio de esta huelga, se prevé que las movilizaciones seguirán debido al posicionamiento que han adoptado los sindicatos y la administración autonómica. La posibilidad de llegar a un entendimiento por ahora es complicada.

En Sol se concentra ahora otra cuestión más que el PSOE va a aprovechar para hacer campaña: la educación pública. Ya lo están haciendo con la vivienda y ahora lo harán con la educación.