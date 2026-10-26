Ayuso invertirá 840 millones para climatizar todos los institutos y escuelas infantiles de Madrid

La Comunidad de Madrid comenzará en 2027 las obras de su plan de climatización y accesibilidad en 75 centros educativos públicos: 58 escuelas infantiles y 17 institutos, los más antiguos y los que requieren una actuación más inmediata. Es el primer paso de un programa de 840 millones de euros a diez años con el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las protestas por el calor en las aulas.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha detallado el calendario en un encuentro con medios de comunicación. Los técnicos de la Consejería están analizando las necesidades de los 353 institutos públicos y las 138 escuelas infantiles de titularidad regional en los que se intervendrá durante la próxima década. El trabajo tiene en cuenta las mejoras ya realizadas desde 2019.

La prioridad serán los 448 centros anteriores a 2006, año en que entró en vigor el Código Técnico de Edificación: 129 escuelas infantiles y 319 institutos. Según la Consejería, son los edificios que habitualmente presentan más necesidades. En 2027 arrancarán la redacción de proyectos y las primeras intervenciones.

Las obras incluirán la rehabilitación térmica de fachadas, la rehabilitación energética de cubiertas con eliminación del amianto donde exista y la sustitución de carpinterías. También se instalarán sistemas de protección solar exterior, toldos, pérgolas y marquesinas, y se adecuarán los patios. Además, se sustituirán las instalaciones térmicas obsoletas, se incorporará energía fotovoltaica, se eliminarán progresivamente las calefacciones de gasóleo y se implantará ventilación mecánica con recuperación de calor.

El estudio de la Consejería prevé una inversión media de medio millón de euros por escuela infantil y de 2,5 millones por instituto en los edificios anteriores a 2006. En los 9 centros infantiles y 34 institutos construidos después, que ya cuentan con aislamiento y sistemas más modernos, la media será de 200.000 euros y un millón, respectivamente.

A estos 840 millones se sumarán hasta 400 millones de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a través del Programa de Inversión Regional. Ese dinero permitirá a 178 localidades actuar en los más de 800 centros públicos de titularidad municipal. Ambas partidas componen el paquete de 1.240 millones que la Comunidad de Madrid anunció para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros educativos públicos de toda la región.

El plan llega tras el curso más conflictivo por las temperaturas en las aulas. El Defensor del Pueblo recibió cerca de 400 quejas por el calor en los colegios en los primeros meses de 2026, trece veces más que las registradas en todo 2025, la mayoría procedentes de la Comunidad de Madrid. CCOO denunció en junio mediciones de más de 30 grados desde primera hora en centros de Madrid capital, Getafe, Leganés, Parla, Alcobendas, Casarrubuelos y Mejorada del Campo.

La polémica alcanzó al propio Gobierno regional cuando el consejero de Cultura, Mariano de Paco, respondió a las críticas afirmando que el calor en las aulas puede ser «fuente de inspiración».

La Comunidad sostiene que el plan da continuidad a una línea de trabajo abierta hace años. Desde 2019 se han realizado más de 1.500 actuaciones en alrededor de 1.000 edificios educativos, con una inversión de 59 millones de euros, y el curso 2025/26 se destinaron 17,8 millones a mejorar la climatización.

La reacción sindical al anuncio ha sido desigual: ANPE-Madrid recibió el plan con satisfacción y recordó que era una reivindicación que venía planteando desde hace años, mientras que la mejora de las infraestructuras figura entre las reivindicaciones de la huelga educativa indefinida que mantienen CCOO, UGT y el resto de convocantes.