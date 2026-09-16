Ana Obregón estalla contra el bullying: «Hay que cambiar la ley y que el niño vaya a la cárcel»

Ana Obregón ha hablado abiertamente sobre uno de los grandes problemas de la sociedad y que preocupa mucho: el acoso escolar. La llegada de septiembre es sinónimo del comienzo de curso y muchos menores tienen que enfrentarse a episodios de bullying. Por ello, desde el programa de Sonsoles Ónega han querido dar visibilidad a este asunto. El espacio ha contado el testimonio de un niño de 13 años que, después de sufrir acoso por parte de sus compañeros e incluso denunciarlo por vía judicial, finalmente tuvo que regresar al colegio donde se encontraban sus agresores. Un caso que la Fiscalía dio por cerrado con una disculpa de cinco líneas.

«Quiero pedirte disculpas por lo que ha pasado. Sé que mis palabras pudieron hacer mal. Actué sin pensar y me arrepiento de haberte faltado el respeto. No era la forma correcta de resolver las cosas. No va a volver a pasar. Un saludo y espero que me perdones», reza la carta de los agresores al niño que habían acosado. Una misiva a la que ha respondido el padre de la víctima, indignado y disconforme: «Quiero que la gente sepa que esto lo ha solicitado una fiscal como medida de decir, hasta aquí, con una carta dejamos zanjadas las agresiones tanto verbales como físicas».

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La reacción y petición de Ana Obregón

Tras emitir este testimonio en el programa vespertino de Antena 3, Ana Obregón —que siempre trata de salir en defensa de los menores— ha reaccionado para mostrar su solidaridad con la familia de la víctima y, además, ha puesto sobre la mesa que las medidas que ha aplicado la justicia son insuficientes y que deberían ser más drásticas. «Hay muchas madres y padres que están sufriendo por este tema, que tiene fácil arreglo: cambiar la ley de responsabilidad penal del menor, como ocurre en varios estados de EE. UU. En California, por ejemplo, a partir de los 12 o 13 años ya tienes responsabilidad penal», ha comentado la actriz y presentadora.

Además de criticar la gestión de la justicia, Obregón no ha dudado en poner en el punto de mira la gestión del centro escolar donde se ha producido este episodio de bullying: «Me parece increíble que el centro no expulse a los agresores y tenga que ser la víctima la que se quede. A los agresores fuera». Unas palabras a las que ha respondido el padre de la víctima, que ha apuntado que el acoso no solo se producía en el interior del colegio, sino también fuera: «Fue perseguido por trece críos por todo el camino hasta su casa. La agresión continuó fuera del centro».

Un apunte que ha hecho estallar aún más a Ana Obregón, que ha señalado que la ley que protege a las víctimas de acoso no es actual y que no es el mismo comportamiento el de los niños de hace 20 años que ahora: «Perdona, David, es que la ley es del año 2000. Hace 26 años que hicieron esa ley. Hace 30 o 40 años los niños jugaban a las canicas; ahora, desde los 11 años, están grabando con el móvil cómo le dan palizas a otro niño. Hay que cambiar las leyes ya y que un niño de 12 o 13 años se vaya a la cárcel».