El exclusivo refugio de Marc Anthony en República Dominicana: dos piscinas, playa privada y alojamiento para 24 personas

Durante años, El Oasis, la espectacular residencia de Marc Anthony en La Romana, República Dominicana, fue uno de los refugios más exclusivos del cantante. Situada dentro del prestigioso complejo de Casa de Campo, la propiedad combina arquitectura tropical, enormes espacios exteriores, piscinas y alojamiento para numerosos invitados. La residencia volvió a ocupar titulares en agosto de 2024, cuando un incendio afectó una parte del complejo. Las llamas se concentraron principalmente en la zona de bungalows destinada a los huéspedes. Afortunadamente, no hubo víctimas y la vivienda principal, donde Marc Anthony suele alojarse con su familia, no resultó afectada por el fuego.

Una propiedad de dimensiones extraordinarias

Marc Anthony adquirió la residencia en 2014, convirtiéndola en uno de sus grandes refugios en el Caribe. La propiedad cuenta con más de 3.000 metros cuadrados y fue diseñada para ofrecer privacidad y comodidad a un numeroso grupo de familiares y amigos. El corazón de El Oasis es una casa principal de aproximadamente 925 metros cuadrados, acompañada por distintos pabellones, cabañas y bungalows. En total, el complejo podía recibir hasta 24 personas.

El exterior es uno de sus grandes atractivos. La finca dispone de dos piscinas, una de ellas diseñada para parecer una auténtica playa privada. A su alrededor se extienden jardines tropicales, senderos y diferentes espacios destinados al descanso y al entretenimiento. También destaca una palapa de dos niveles situada junto a la piscina, equipada con pantalla y sistema de sonido. El resultado es una residencia pensada para disfrutar del clima dominicano prácticamente durante todo el día.

Un interior a la altura de una estrella internacional

El lujo continúa dentro de la vivienda. La decoración combina madera de pino americano, piezas de diseño y obras de arte, entre ellas trabajos del artista Fernando Varela. Parte del mobiliario procede de firmas de alta gama como Roche Bobois. Más que una casa convencional, El Oasis fue concebida como un pequeño resort privado, con diferentes espacios independientes para que Marc pudiera recibir invitados sin renunciar a la intimidad.

¿Cuánto cuesta la casa de Marc Anthony?

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta es el precio de El Oasis. Marc Anthony compró la propiedad en 2014, pero la cantidad exacta que pagó no se ha divulgado públicamente de forma fiable. Por sus dimensiones, ubicación, arquitectura y las numerosas instalaciones que incorpora, se trata claramente de una propiedad de varios millones de euros. Además, su localización dentro de Casa de Campo, uno de los complejos residenciales y turísticos más exclusivos del Caribe, incrementa considerablemente su valor.

Por ello, aunque en internet pueden encontrarse diferentes estimaciones sobre cuánto podría valer actualmente, no sería riguroso atribuirle un precio concreto sin una tasación o una fuente oficial. Lo que sí está claro es que estamos ante una de las propiedades más lujosas asociadas al cantante.

Una casa con historia

El Oasis también ha sido escenario de algunos momentos importantes en la vida de Marc Anthony. En 2014, la propiedad acogió su boda con Shannon de Lima, en una celebración rodeada de numerosos rostros conocidos. Años después, en 2021, sus instalaciones volvieron a aparecer en televisión como escenario del reality de Telemundo Por amor o por dinero, presentado por Carlos Ponce. Marc Anthony incluso realizó una aparición especial durante el programa.

El incendio de 2024 dejó una huella en la historia de esta impresionante residencia, aunque la estructura principal logró mantenerse a salvo. El Oasis continúa siendo un símbolo del lujo caribeño asociado a Marc Anthony, una propiedad donde arquitectura, naturaleza y privacidad se encuentran en uno de los destinos más exclusivos de República Dominicana.