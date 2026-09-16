Brasil estudia una plataforma única de helicópteros para su Armada, Ejército y Fuerza Aérea, con el Airbus H145M entre las opciones y un plan industrial separado para construir hasta 200 helicópteros de la familia H145

Brasil ha conseguido avanzar en la posible compra de helicópteros para la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. El Ministerio de Defensa ha creado un grupo de trabajo encargado de estudiar cómo podrían utilizar una misma aeronave, aunque la orden no contempla la elección de ningún modelo concreto.

El Airbus H145M figura entre las posibles opciones y está relacionado con los planes de Helibras para fabricar helicópteros en Itajubá, Minas Gerais. De esta forma, la iniciativa une dos objetivos, renovar los medios militares y dar un nuevo impulso a la fabricación nacional.

Una plataforma compartida

Contar con el mismo modelo permitiría reducir los costes de formación, mantenimiento y adquisición de repuestos. Además, facilitaría el trabajo conjunto de las unidades de las tres fuerzas, una capacidad que se conoce como interoperabilidad.

Brasil ya tiene un precedente con el programa H-XBR, que contempla 47 helicópteros H225M para sus Fuerzas Armadas. El proyecto también incluyó fabricación nacional y transferencia de tecnología, una experiencia industrial que Airbus pone de relieve en su balance de actividad en el país.

Qué ofrece el H145M

El H145M se trata de un helicóptero militar ligero que tiene dos motores y capacidad para realizar diferentes tareas. En su ficha técnica de Helibras, se puede observar que puede transportar tropas y materiales, realizar reconocimientos o participar en operaciones de búsqueda y salvamento.

El éxito se encuentra en sus equipos intercambiables. Airbus indica la opción de poder cambiar en pocos minutos asientos para soldados por camillas y una grúa de rescate. Además admite HForce, un sistema capaz de integrar varios tipos de armas en función de las necesidades de cada operador.

Producción en Itajubá

El proyecto industrial tiene un respaldo oficial previo. El día 2 de julio del año 2025, Brasil y Francia firmaron una acuerdo de intenciones y así poder convertir las instalaciones de Helibras en Itajubá en un centro donde se produzca y exporte el H145.

En ese momento, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios brasileño tenía una previsión de hasta 200 helicópteros durante 15 años, los cuales se destinarían a clientes internacionales y nacionales. Es importante saber que esas cifras son correspondientes a la familia H145 y no a ningún pedido confirmado de 200 unidades para las Fuerzas Armadas.

Una decisión pendiente

El 17 de agosto de 2026, el almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire firma una orden para encargar al grupo crear un concepto de operaciones conjunto. Esto es estudiar cómo se iba a utilizar el futuro helicóptero, antes de cerrar una eventual adquisición.

Dicho documento fija un plazo de 20 días desde la publicación del nombramiento de sus integrantes y tiene la opción de prorrogarlo. En el mismo, no se concreta fabricante, cantidad ni configuración, de tal modo que el avance confirmado se trata de la organización del estudio y no de una compra del H145M.

La orden oficial se ha publicado en el Diário Oficial da União de Brasil, en su edición del 19 de agosto de 2026.