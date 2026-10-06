Según Marian Rojas Estapé, psiquiatra española, llegamos agotados al final del día porque «cada elección consume recursos cognitivos»

Al final del día, muchos nos vemos condicionados por el cansancio y optamos por aislarnos para obtener la relajación y desconexión que no hemos tenido durante la jornada. La llegada a casa se convierte en un espacio de libertad donde el ajetreo del día a día por el trabajo, estudios o la acumulación de estímulos desaparece.

Esto produce un efecto que se traduce en no saber qué hacer con nuestro tiempo libre. La psiquiatra Marian Rojas Estapé relaciona este agotamiento acumulado con las decisiones que tomamos a lo largo del día. Un fenómeno que favorece al desgaste mental.

La fatiga decisional

La experta habla sobre un concepto que ayuda a describir esta sensación: fatiga decisional. Estas dos palabras explican cómo el cansancio está relacionado con la acumulación de pequeñas decisiones. Con tan sólo el sonido de la alarma a primera hora de la mañana y tomar la decisión de levantarse para empezar el día, ya se entiende como una jornada que valora alternativas, establece prioridades y afronta situaciones imprevistas.

¿Por qué tomar decisiones consume energía?

El cansancio mental aparece con el conjunto de pequeñas elecciones que realizamos a lo largo del día sin darnos cuenta. Marian Rojas asegura que las exigencias de la vida cotidiana van más allá de las responsabilidades profesionales y familiares.

Los factores del agotamiento mental

Cuando tomamos pequeñas decisiones durante el día vamos consumiendo una cantidad determinada de energía mental. Los factores que engloban este fenómeno son los tres siguientes:

El cerebro no discrimina el tamaño de la decisión. El córtex prefrontal de nuestro cerebro corresponde a la zona encargada de las funciones ejecutivas y consume glucosa y energía con cada elección. No tiene un sistema separado para decisiones pequeñas y genera que el gasto energético se acumule de la misma manera. El efecto de la acumulación de microdecisiones. El conjunto de pequeñas decisiones provoca un agotamiento mental. Las consecuencias de la fatiga de decisión. En el momento en que la energía mental se agota por las microdecisiones, el comportamiento puede cambiar de dos maneras: parálisis por análisis e indecisión o impulsividad y atajos mentales.

Las posibles soluciones

Algunas soluciones posibles para proteger nuestra energía mental y evitar el agotamiento diario se resumen en la automatización de las mañanas, reduciendo la toma de decisiones al inicio del día. Por ejemplo, dejar la ropa preparada el día anterior. Otra solución podría ser la creación de rutinas fijas, estableciendo horarios estrictos para ciertas actividades sin decidir si se realiza o no, sólo ejecutándolo.

Por último, según los psicólogos, tomar las decisiones más importantes primero es clave. Lo anterior se traduce en resolver las tareas y problemas más complejos al inicio del día, cuando nuestro nivel de energía mental está al máximo. Por lo tanto, la toma de decisiones sencillas determina el cansancio diario y afecta a la fuerza de voluntad que proyectamos sobre las oportunidades, decisiones o cosas a lo largo del día.