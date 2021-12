Quizás te gustaría poder dedicarte más tiempo a tí mismo , pero hay demasiadas cosas que hacer y no puedes darte el lujo de «perder el tiempo». Trabajo, estudio, pareja, familia … todas las obligaciones y responsabilidades que ocupan el día y que hacen que el importante hábito de cuidarse a uno mismo pase a un segundo plano. Pero cuidarse no solo es bueno, también es necesario de modo que os hablamos ahora de la importancia del tiempo libre para tu salud física y mental.

La importancia del tiempo libre para tu salud física y mental

Tener tiempo libre y poder disfrutar de él no es algo baladí o un capricho. Sino que este momento que pueden ser unas vacaciones, o también unas horas al día para dejar de lado todas las obligaciones, es algo que a largo plazo está lleno de beneficios.

Como revela Psychology Today. «Los pasatiempos y las actividades extraescolares tienen un impacto positivo en nuestra salud y son muy útiles tanto para niños como para adultos. Participar en actividades. Que nos gustan Ayuda a reducir el estrés y mejorar el tono de nuestro estado de ánimo en general. También ayuda a nuestra capacidad de conectar con los demás , un detalle que puede tener un impacto positivo e importante en nuestra autoestima y en el valor que nos damos a nosotros mismos».

La expresión «recortar el tiempo» evoca la posibilidad de dedicarse solo a un fragmento del día. Intentemos entonces cambiar el paradigma y, en lugar de hablar de «cortar», pensemos en «tomarnos» algo de tiempo . La conquista de los espacios propios en los que el yo está en el centro de nuestros pensamientos y de nuestras atenciones. A veces se necesita un poco, solo diez minutos, para sentirse mejor, tal vez con un simple ejercicio para hacer en casa tan pronto como te despiertes o después de regresar del trabajo. Para centrarnos en nuestro cuerpo y el amor a nosotros mismos.

Cuidarse a sí mismo significa cuidar su salud mental , física y espiritual . Controlar tu estado emocional es fundamental para saber cómo te está yendo y qué hacer por ti mismo.

Así como le preguntas a las personas que te rodean «¿Cómo estas? «, hazte esta pregunta a ti mismo también. Siéntate y profundiza. Apaga el piloto automático al que estás acostumbrado y habla contigo mismo para averiguar cómo te va. Este es el primer paso para poder cuidarte y tomar medidas para mejorar.

Según un artículo de Harvard Business Review, no tomarse tiempo para sí mismo y estar siempre conectado al trabajo puede provocar problemas de salud muy graves : sueño intermitente y perturbado, sensación de nerviosismo y cansancio, problemas de memoria, riesgo de diabetes y disminución de la productividad. Por eso cultivar un pasatiempo no es para nada una cuestión de pereza, al contrario: un pasatiempo es fundamental para la salud física y emocional .

¿Cómo encontrar tiempo para nuestras pasiones?

¿Cómo cultivar nuestro tiempo libre cuando es escaso? El consejo de los psicólogos es tratar el tiempo libre exactamente como una cita importante que debe fijarse y respetarse a toda costa. Programar una afición puede parecer una exageración, pero en cambio es fundamental no postergar indefinidamente y perder la buena costumbre de dedicarnos a algo que nos haga felices.

Un paso muy importante a dar es trabajar en nuestro juez interior , esa voz mental que insinúa que todo es tiempo perdido, que no estamos haciendo nada bueno, que no somos capaces. Tratemos de prestar atención a los pensamientos que surgen en nuestra cabeza mientras nos dedicamos a un pasatiempo, capturemos los pensamientos críticos y los etiquetamos como tales. Es bueno ser bueno en tu pasatiempo favorito, pero no es por eso que lo perseguimos. De hecho, lo cultivamos porque agrega algo positivo a nuestra vida. Recordar esto continuamente puede ayudarnos a disfrutar de lo que hacemos sin interferencias negativas.

Tomarse el tiempo para uno mismo te llevará a estar mucho más disponible para los demás. Sirve para recargar las pilas y dar la energía necesaria para dedicar tiempo a los demás. Te liberará del estrés y te hará más productivo en tu trabajo o estudio.