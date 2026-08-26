Francia lo confirma: Marruecos ha encargado a Airbus un lote de helicópteros Caracal por más de 1.325 millones de euros en la última década

Marruecos vuelve a aparecer entre los clientes de la industria militar francesa. Esta vez lo hace, además, con cifras millonarias si bien Rabat acumula pedidos por más de 1.325 millones de euros en los últimos diez años, una cantidad a la que contribuyen especialmente las compras realizadas durante el último ejercicio, cuando se superaron los 532 millones.

Los datos proceden del último informe sobre exportaciones de armamento que el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia ha trasladado a la Asamblea Nacional. El documento permite seguir la evolución de las compras marroquíes y recoge también uno de sus últimos encargos: diez helicópteros militares H225M Caracal de Airbus Helicopters. La operación no era desconocida, dado que Airbus anunció el pedido de los diez Caracal en noviembre de 2025, aunque las cifras publicadas ahora por Francia ayudan a situarlo dentro del conjunto de adquisiciones realizadas por Marruecos. Conviene no confundirlas: los 1.325 millones no son el coste de los helicópteros, sino la suma de los pedidos efectuados a la industria francesa de defensa durante la última década.

Marruecos encarga diez helicópteros Caracal a Airbus

Los diez H225M Caracal tendrán como destino las Reales Fuerzas Aéreas de Marruecos. Una vez incorporados, sustituirán a los Puma que el país utiliza desde hace más de cuatro décadas. Y no es un cambio menor si bien los nuevos aparatos estarán destinados principalmente a operaciones de búsqueda y rescate en combate, una tarea que exige poder trabajar en situaciones muy diferentes y, en ocasiones, en lugares donde existe una amenaza para la propia aeronave.

Airbus detalló al anunciar el contrato parte del equipamiento elegido por Marruecos. Los helicópteros contarán con doble grúa y foco de búsqueda, además del sistema electroóptico Safran Euroflir 410. También podrán equiparse con ametralladoras y dispondrán de sistemas de guerra electrónica para su autoprotección. El Caracal cuenta además con bastante experiencia a sus espaldas. Ha participado en operaciones en lugares como Afganistán, Chad, Mali o Somalia y está presente en las fuerzas armadas de diferentes países. Francia, Brasil, México, Indonesia, Singapur, Kuwait e Irak son algunos de sus operadores.

Así son los H225M Caracal que recibirá Marruecos

Una de las peculiaridades del H225M es que no está pensado para cumplir una sola tarea. Puede transportar tropas, participar en operaciones especiales, intervenir en rescates o adaptarse para realizar evacuaciones médicas. En su interior pueden viajar alrededor de 28 soldados con su equipo. Cuando se utiliza para transportar material, puede mover cargas externas superiores a cuatro toneladas. Y si lo que se necesita es evacuar heridos, su configuración admite hasta 11 camillas junto al correspondiente equipo médico.

Para mover un aparato de estas características se cuenta con dos motores Safran Makila 2A1. Su velocidad máxima ronda los 324 kilómetros por hora y su alcance operativo se sitúa alrededor de los 920 kilómetros. Pero en un helicóptero destinado a entrar en escenarios complicados no todo depende de velocidad o capacidad de carga. La protección también tiene un papel importante. El modelo dispone de asientos preparados para absorber impactos y puede incorporar equipos de alerta frente a diferentes amenazas.

Puede trabajar de noche y está preparado para desenvolverse en condiciones meteorológicas adversas. Son prestaciones especialmente útiles cuando el aparato se emplea en rescates, donde las condiciones sobre el terreno difícilmente pueden elegirse. Precisamente esa combinación explica que el Caracal haya acabado utilizándose para trabajos bastante diferentes. Un mismo helicóptero puede servir para trasladar militares y material y, con otra configuración, convertirse en un medio para sacar heridos de una zona de operaciones.

Los pedidos de Marruecos a Francia superan los 1.325 millones

La compra de los diez Caracal es sólo una parte de la relación entre Rabat y la industria francesa de defensa. Las cifras que ahora publica Francia muestran que el volumen de pedidos ha sido considerable durante la última década. En esos diez años, Marruecos ha superado los 1.325 millones de euros en encargos. El dato correspondiente al último ejercicio resulta especialmente significativo: más de 532 millones de euros.

Airbus, además, ya cuenta con una presencia importante en Marruecos. En 2024 anunció la creación de un centro destinado a dar apoyo a los helicópteros de la compañía que operan en el país. Actualmente son alrededor de 60 aparatos de Airbus repartidos entre las Fuerzas Aéreas, la Marina Real y la Gendarmería marroquíes. El proyecto contempla que las instalaciones puedan asumir progresivamente trabajos de mantenimiento, reparación y revisión.

La llegada de los Caracal encaja, por tanto, en un proceso de renovación que Marruecos lleva tiempo desarrollando. En este caso permitirá retirar unos Puma con cuatro décadas de servicio y reforzar las operaciones de búsqueda y rescate en combate. El informe francés aporta ahora el contexto económico que rodea esa compra. Más de 1.325 millones de euros en pedidos durante diez años y más de 532 millones únicamente en el último ejercicio muestran que el contrato de Airbus no es una operación aislada, sino otra pieza dentro de las compras de defensa que Rabat mantiene con Francia.