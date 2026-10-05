El ex príncipe Andrés contraataca: lleva a la Policía a los tribunales por el caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor ha decidido cambiar de estrategia. Ocho meses después de ser detenido por la Policía británica en plena investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, el antiguo duque de York ha optado por plantar cara a los agentes ante los tribunales. El hermano del rey Carlos III ha iniciado acciones legales contra la Policía del Valle del Támesis para cuestionar la legalidad de las órdenes que permitieron registrar dos de sus propiedades: su vivienda en la finca de Sandringham y Royal Lodge, la que fue su residencia durante años en Windsor. Un movimiento judicial con el que su equipo legal pretende que se revise si aquellas actuaciones policiales se ajustaron realmente a la ley y que coloca ahora a la propia Policía en el punto de mira.

La batalla legal llega en un momento especialmente delicado para el antiguo príncipe. Andrés fue detenido el 19 de febrero de 2026, precisamente el día en que cumplía 66 años, en su residencia de Sandringham. Los agentes lo trasladaron a la comisaría de Aylsham, en Norfolk, donde permaneció alrededor de doce horas mientras era interrogado. Después quedó en libertad bajo investigación y sin cargos formales. Paralelamente, los investigadores registraron durante varios días sus propiedades y se llevaron documentación y dispositivos electrónicos que podrían resultar relevantes para las pesquisas. Ahora, meses después de aquella operación, Andrés pretende que un juez determine si las órdenes que hicieron posibles esos registros fueron legales.

La ofensiva judicial no se dirige, por tanto, directamente contra la investigación sobre Epstein, sino contra la forma en la que la Policía obtuvo y ejecutó las órdenes de registro. Un juez del Tribunal Superior ha dado luz verde para que pueda plantearse esta revisión judicial, una vía que permite examinar la legalidad de determinadas actuaciones de las autoridades públicas. La cuestión será especialmente relevante porque de esas órdenes dependió el acceso de los agentes a dos lugares vinculados al antiguo duque de York y la incautación de material que puede formar parte de la investigación que continúa abierta.

El próximo jueves está prevista una vista privada ante el Tribunal Superior. En ella se abordará, entre otras cuestiones, si determinados documentos relacionados con el procedimiento pueden hacerse públicos. La Policía del Valle del Támesis ha confirmado que existen procedimientos judiciales en marcha relacionados con las órdenes obtenidas previamente ante el Tribunal Penal Central, aunque ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto porque la investigación continúa abierta.

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El movimiento de Andrés tiene además una dimensión histórica. Según la prensa británica, se trata de la primera vez desde el proceso contra Carlos I en 1649 que un miembro de la familia real británica cuestiona judicialmente la legalidad de una actuación penal dirigida contra él. La comparación resulta especialmente llamativa por el contexto: Carlos I fue juzgado por traición y posteriormente ejecutado, mientras que Andrés se encuentra actualmente bajo investigación y no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

Todo comenzó con la nueva documentación relacionada con Jeffrey Epstein que fue saliendo a la luz en Estados Unidos. Los investigadores británicos pusieron el foco en la etapa en la que Andrés ejerció como representante especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, entre 2001 y 2011. Según las informaciones publicadas a raíz de los archivos, habría compartido con Epstein documentación relacionada con su actividad oficial, incluidos informes sobre viajes y reuniones en países asiáticos. También habría enviado información relacionada con oportunidades de inversión en Afganistán. La Policía trata de determinar si alguno de esos documentos estaba protegido por las obligaciones de confidencialidad derivadas del cargo que ocupaba y si su eventual transmisión podría constituir el delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, conocido en Reino Unido como ‘misconduct in public office’.

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La naturaleza de este delito explica también la gravedad de la investigación. Se trata de una figura del derecho penal británico que puede acarrear una pena muy elevada. Sin embargo, conviene subrayar que Andrés no ha sido acusado formalmente y que cualquier eventual responsabilidad penal tendría que determinarse en un procedimiento judicial. El antiguo príncipe, además, ha negado haber cometido irregularidades relacionadas con Epstein. La Policía, por su parte, ha insistido en que sus pesquisas continúan abiertas.

La investigación ha colocado nuevamente a la familia real británica ante uno de sus episodios más incómodos. Carlos III ya había marcado distancias con su hermano mucho antes de esta nueva ofensiva judicial. Andrés perdió sus títulos y honores y dejó de utilizar oficialmente su condición de príncipe, en medio de la crisis provocada por sus vínculos con Epstein y por las acusaciones que durante años han rodeado al antiguo duque de York. Tras su detención, el monarca volvió a dejar claro que la investigación debía seguir su curso y que el proceso debía desarrollarse de manera plena y justa.