Isabelle Junot reaparece y lanza un mensaje rotundo sobre su futuro: «Mi proyecto ahora son mis hijas»

La llegada del verano ha reunido en Madrid a algunos de los rostros más conocidos del panorama social e influencer nacional. Entre ellos, Isabelle Junot, que reapareció este jueves en la inauguración de La Plaza NEW, el espacio experiencial en el centro de Madrid que durante varios días concentrará algunas de las tendencias más buscadas por la generación Z. Una cita marcada por la moda, la música y el ambiente estival en la que la marquesa de Cubas atendió a los micrófonos de COOL y dejó claro cuál es la prioridad absoluta en esta etapa de su vida.

Desde el nacimiento de su segunda hija, Simona, hace apenas unos meses, las apariciones públicas de Isabelle han sido escasas. Volcada en su familia y disfrutando de una de las etapas más especiales de su vida, la nutricionista e influencer ha optado por un perfil más discreto, centrada en el crecimiento de sus pequeñas y en adaptarse a esta nueva realidad como madre de dos niñas.

Precisamente esa felicidad familiar fue la protagonista de sus declaraciones. Al ser preguntada por sus planes para los próximos meses, Isabel se mostró tranquila y sin grandes pretensiones. «Mucha tranquilidad, mucha calma y pocos viajes», explicó con una sonrisa, dejando entrever que este verano estará muy alejado de las agendas frenéticas y los compromisos constantes que suelen acompañar a muchos personajes públicos durante la temporada estival. La influencer atraviesa un momento especialmente dulce. Su hija mayor, Filipa, acaba de cumplir tres años, mientras que la pequeña apenas tiene unos meses de vida. Una circunstancia que está marcando por completo sus prioridades. «Estoy bastante tranquila y con mis hijas, la verdad. Mi proyecto ahora son mis hijas desarrollándose», confesó con total naturalidad, una frase que resume perfectamente el momento personal que atraviesa.

Lejos de hablar de grandes retos profesionales o nuevos lanzamientos, Isabelle dejó claro que actualmente su energía está puesta en el ámbito familiar. Aunque reconoció que existen proyectos de futuro, prefirió no dar demasiados detalles. «Se irá desvelando poco a poco», comentó, manteniendo la discreción sobre los planes que podrían materializarse en los próximos meses.

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Su presencia en el evento también sirvió para confirmar que poco a poco está retomando su agenda pública. Para la ocasión eligió un favorecedor vestido blanco de algodón bordado con motivos florales, perfecto para hacer frente a las altas temperaturas que estos días están marcando el inicio del verano. Un estilismo fresco y elegante que completó con complementos en tonos tierra y que llamó la atención por otro detalle: su renovada imagen. Isabelle estrenó además una melena midi iluminada por unas mechas smokey gold, una evolución de las clásicas balayage que aporta luminosidad y movimiento al cabello. Un cambio de look que muchos interpretan como el reflejo de una nueva etapa vital, marcada tanto por la maternidad como por nuevos horizontes profesionales que todavía están por descubrirse.

Isabelle Junot sobre el aniversario de boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Durante la conversación también hubo espacio para recordar uno de los grandes acontecimientos sociales de los últimos años: la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, cuyo aniversario está próximo a celebrarse. Isabel guarda un recuerdo especialmente emotivo de aquel día, ya que coincidió con un momento muy importante de su vida personal. «Acababa de dar a luz a mi primera hija y fue divertidísimo. Fue genial. Un recuerdo muy bonito», recordó con cariño. Unas palabras que reflejan la cercanía que mantiene con la familia y que demuestran cómo algunos de los momentos más destacados de la crónica social están inevitablemente ligados a recuerdos personales y familiares.