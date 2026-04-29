Isabelle Junot ha regresado al trabajo —dos semanas después de dar a luz a su segunda hija, a la que ha llamado Simona— por todo lo alto. La socialité es la embajadora de Abloom Slow Skincare, una firma del cuidado de la piel holandesa que acaba de aterrizar en España. Desde COOL hemos podido conocer de primera mano su sede en la Calle Tamayo y Baus 6, en el corazón de Madrid, y tomarnos un desayuno en su salón de belleza junto a la marquesa de Cubas, que nos ha desvelado cuáles son sus secretos para conseguir una tez perfecta. Unos trucos que ya conoce muy bien Philippa, su hija de casi tres años, que sigue a rajatabla la rutina de skincare de su madre.

Solo quince días después de dar la bienvenida a su pequeña, Junot luce una piel envidiable. ¿El secreto? Tener, al menos, un momento al día para el autocuidado. Quizás este capricho del día —más que necesario para cualquier mujer y más si es madre— sea una de las mejores herencias que les puede dejar a Philippa y Simona, sus hijas: mimarse a una misma para conseguir la mejor versión.

Isabelle Junot, embajadora de un nuevo concepto de skincare

En medio de toda la vorágine del día a día y del caos de Madrid, Abloom Slow Skincare ha presentado su salón de belleza de la mano de Junot, embajadora de la firma. Sabido es que la socialité es experta en nutrición y, de hecho, es reconocida por promover la alimentación intuitiva. En esta conversación con COOL, la marquesa ha reconocido que es muy importante tener un estilo de vida saludable para, sobre todo, poder rendir. Eso sí, en su despensa no faltan los muffins y tampoco conoce lo que es la palabra dieta: «Comer solo brócoli y pollo es un rollo y aburrido también. Es imposible que te sientas bien emocionalmente. Nútrete, pero disfruta del proceso de cocina. A mí me divierte indagar. Obviamente, comer tartas y galletas todo el día tampoco te hace bien».

En este momento de su vida, Isabelle está inmersa en el cuidado de sus pequeñas. Sobre todo de Simona, que acaba de nacer. Por ello, más que nunca, defiende a la perfección los valores de Abloom, cuyo mantra es la Slow Skincare. «Creo que soy la mejor embajadora ahora mismo, porque estoy viviendo en ese momento slow life con mis dos hijas en casa, recién dada a luz», nos cuenta.

Pese a estar completamente volcada en la maternidad, su rutina del cuidado de la piel es imperdonable: «Abloom es todo lo que busco en las cremas, que al final del día yo le doy mucho valor y me encanta. Me ocurre igual que con la nutrición. Si puedo, intento hacerme unos pancakes con los ingredientes más nutritivos. Estas cremas están hechas con ingredientes orgánicos, como enzimas bioactivas. Es todo muy artesanal y respetan el poder de la naturaleza».

Además, la marquesa de Cubas tiene claro cuál es su producto favorito de esta firma. «A mí me encanta lo que te deja la piel luminosa, jugosa… Todos los productos de Abloom trabajan para darte eso; te nutre a nivel celular. Mi favorito es el Miracle Oil, que es como un complemento que puedes ponerte tanto al principio como al final del día. Yo suelo ponerme dos gotitas. También el cleanser, el toner o la crema de día o de noche».

En una era en la que cada vez hay más ofertas sobre el cuidado de la piel, lo cierto es que esta firma vende un producto de calidad-precio excelente. Y es que Junot, en este sentido, lo tiene claro: lo barato al final sale caro: «Hay que invertir en calidad, porque al final hoy en día todo cuesta mucho más. Por ejemplo, yo suelo comprar frutas orgánicas».

Mamá por segunda vez

Para Junot, es muy importante en este momento de su vida verse bien a sí misma, porque para ella una madre feliz es sinónimo de un bebé feliz. Sin embargo, nos ha reconocido —entre risas— que no siempre ha sido así. «Cuando viví en Nueva York, mis preocupaciones eran otras, como pasármelo bien», ha bromeado.

Por ello ahora, y más tras haber dado a luz por segunda vez, es más consciente de la importancia de la belleza exterior, que es un reflejo de la interior. «Para mí hay un básico, que es dormir suficiente. Sobre todo por salud. Necesitas energía en el cuerpo y esa energía tu cuerpo la va a buscar, si no en carbohidratos».

Durante este encuentro con COOL, Junot no ha podido evitar mencionar a sus pequeñas. La socialité ha contado que Philippa, de 3 años, suele imitarla cuando se hace la skincare: «Cuando me pongo una crema, ella dice que también quiere». También ha desvelado que hace 15 días, cuando estuvo en el hospital para dar a luz a Simona, no se olvidó de su rutina del cuidado de la piel: «Es importante que en ese momento te sientas consentida, cuidada, limpia, fresh y luminosa. Es verdad que en ese momento hay otras prioridades, pero también es importante tener tus productos para sentirte bien».