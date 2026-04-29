Tráiler de ‘Verity’: Anne Hathaway lidera otra adaptación superventas de la escritora de ‘Romper el círculo’

Tras el éxito comercial de las adaptaciones de Romper el círculo y A pesar de ti, una nueva novela de Colleen Hoover otea en el horizonte de Hollywood. Amazon MGM Studios acaba de lanzar el primer tráiler de Verity, la versión cinematográfica de un thriller psicológico en el que vemos a Anne Hathaway en un atípico papel que rompe con la fórmula habitual de los relatos de la escritora estadounidense.

Hasta ahora, las películas que partían del material original de Hoover exploraban temas relacionados con el desamor en un mundo un tanto hostil para sus protagonistas. Verity en cambio, cambia ese tono de melodrama lacrimógeno por una atmósfera siniestra en la que Hathaway aparece acompañada por otras dos estrellas de la meca del celuloide: Dakota Johnson y Josh Harnett. Tras un tiempo alejada de los focos y de las producciones más llamativas, la ganadora del premio de la Academia por Los miserables (2012) ha reactivado su carrera en un 2026 que concentrará varios estrenos de la actriz.

Primero será Penélope en La odisea; después protagonizará El final de Oak Street, lo nuevo de David Robert Mitchell (It Follows). Hathaway también se pondrá a las órdenes de David Lowery (El caballero verde) en Mother Mary y colaborará por primera vez con Ron Howard en Alone at Dawn. Aunque lo que realmente esperan con ansias sus fans es la inminente llegada de El diablo viste de Prada 2, programada para aterrizar en los cines españoles mañana, 30 de abril. Pero, ¿de qué trata realmente Verity y por qué es un rol inédito en la filmografía de la intérprete?

Tráiler de ‘Verity’: Anne Hathaway protagoniza la nueva adaptación de Colleen Hoover

There is no light where we’re going. VERITY — only in theaters October 2. pic.twitter.com/qHFFK8S0mA — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) April 27, 2026

El tráiler de Verity comienza con el personaje de Johnson caminando por una casa un tanto sombría, mediante un ritmo pausado que hace referencia a un potente drama familiar. Sin embargo, el material promocional da un giro brusco hacia toda una sucesión de imágenes impactantes ante la presencia inquietante del tenso rostro de Hathaway.

La trama se centra en Lowen (Johnson), una escritora fantasma en dificultades que se ve seducida por Jeremy Crawford (Harnett), tras aceptar escribir una serie de novelas para su esposa, Verity (Hathaway), una escritora de éxito incapacitada tras un accidente. Poco a poco, esta joven ghostwriter comienza a descubrir las inquietantes verdades de la novelista, al tiempo que convive con el matrimonio.

En el elenco, aparte del trío protagonista, encontramos a Ismael Cruz Cordova (El señor de los anillos: Los anillos de poder), Irina Dvorovenko, Brady Wagner, K.K. Moggie y Michael Abbott Jr., cerrando el reparto secundario.

Michael Showalter (Los ojos de Tammy Faye) se encarga de dirigir una adaptación del guion desarrollado por un equipo liderado por Nick Antosca, creador de Nuevo sabor a cereza.

¿Cuándo llegará a los cines?

Verity: La sombra de un engaño se estrenará en las salas de cine el 2 de octubre. Después, la cinta entrará a formar parte del catálogo de Prime Video.