Dakota Johnson dice que es difícil hacer cine independiente: «Hollywood es descorazonador»

La huelga de guionistas y de actores de Hollywood del 2023, puso de manifiesto la tensa relación contractual del apartado creativo con las majors. Tanto es así que intérpretes como Adam Driver ya avisaron de que quizás esas luchas con las productoras pasaba por una mayor participación del SAF-AFTRA (sindicato de actores) en los proyectos independiente. Ahora, la que ha advertido sobre esa reticencia de la industria en la apuesta por el llamado “cine indie” es Dakota Johnson. La actriz en pocos días estrenará Madame web, su salto al género de los superhéroes, pero no por ello tiene una imagen positiva de cómo se hacen las cosas en las grandes corporaciones, dentro del mercado del espectáculo que domina el negocio.

Johnson no es para nada ajena a los mecanismo promocionales, ni por supuesto, a lo que es ser una gran estrella internacional. A la de Austin, el “don de la celebridad” le viene de cuna. Para empezar porque su madre es Melanie Griffith, una artista que comenzó su carrera en los 70, compartiendo pantalla con figuras de la talla de Glenn Ford y Paul Newman. Después fue una ‘femme fatale’ para Brian De Palma en Doble cuerpo y optó a un Oscar por Armas de mujer en 1989. Por otra parte, su padre es Don Johnson, estrella de la pequeña pantalla en los 80, gracias a Miami Vice, aunque después en general no tuvo tanta suerte en la elección de largometrajes de su salto a la gran pantalla. Esa condición de ‘nepo baby’ se salta incluso una generación, pues su abuela fue Tippi Hedren, musa de Alfred Hitchcock y ganadora del premio a Mejor actriz de la Academia por Los pájaros. Es por eso que la heredera de esta dinastía conoce de sobra, los vicios y virtudes de las personas que dominan la meca del cine.

Hollywood es «jodidamente sombrío»

Aprovechando la promoción de Madame Web, Johnson dio una entrevista a la revista L’Officiel en la que habló, entre muchas cosas, de lo que costó sacar adelante Daddio. Una ‘road movie’ sin fecha de estreno en España en la que comparte elenco con Sean Penn, a través de la producción de su sello, TeaTime Pictures. “Hicimos una película llamada Daddio que se vendió en Telluride (festival de cine celebrado en Colorado) a Sony Pictures, lo cual fue increíble, pero fue necesario luchar mucho para lograrlo”, comenzaba explicando la actriz. Después, achacó esa dificultad al miedo al riesgo:

“La gente tiene mucho miedo y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasará si haces algo valiente? Parece que nadie sabe qué hacer y todos tiene miedo. Eso es lo que se siente. Todo el que toma decisiones tiene miedo. Quieren hacer lo seguro, y lo seguro es realmente aburrido”.

Johnson fundó TeaTime Pictures en 2020 y tras tener que reunirse con las distribuidoras y los grandes servicios de streaming, se ha dado cuenta de lo oscuro que es statu quo de Hollywood. “Estoy descubriendo que la situación en esta industria es jodidamente sombría. Es muy desalentador. Las personas que manejan las plataformas de streaming no confían en que las personas creativas o los artistas sepan qué va a funcionar, y eso simplemente nos hará impresionar”, reflexionaba. Un grado de dificultad que para la protagonista de 50 sombras de Grey es realmente frustrante, pues las cosas que le apetece hacer, según dice “son realmente diferentes, únicas y muy avanzadas en cualquier tema”.

‘Madame web’: sinopsis, reparto y fecha de estreno

Sus declaraciones resultan un tanto paradójicas, pues por un lado Johnson quiere hacer esos proyectos arriesgados, pero por otro su nueva cinta es Madame Web. Una película de superheroinas dentro del universo de Spider-Man que está creando la compañía nipona. La sinopsis oficial es la siguiente:

“Cassandra Webb (Johnson) es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una conexión con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso…si es que consiguen sobrevivir a su presente”.

Acompañando a la protagonista, el elenco se completa con Sydney Sweeney (Euphoria), Celeste O’Connor (Cazafantasmas: Más allá), Isabela Merced (The Last of Us), Tahar Rahim (Un profeta) y Adam Scott (Severance). Tendremos que ver cómo se comporta el título en la taquilla. El género de los superhéroes no pasa por su mejor momento y para más inri, el personaje de Johnson no es muy conocido entre el gran público.

Llegará a los cines el próximo miércoles, 14 de febrero.