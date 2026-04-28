La serie de detectives que arrasa en Prime Video confirma nueva temporada

Una de las series que más está gustando a los usuarios Prime Video es El joven Sherlock. Una nueva ficción que se estrenó el pasado 4 de marzo y dirigida que está basada en las novelas juveniles de Andrew Lane. Esta nueva ficción se centra en la ajetreada vida del detective cuando era joven con un toque irónico que sorprende desde el primer episodio. El joven Sherlock, cuyo papel protagonista es interpretado por el actor Hero Fiennes Tiffin, es una original serie que ha contado con Guy Ritchie (Snatch) como productor ejecutivo y director de algunos episodios. Hay que recordar que este director fue también el artífice de la serie Sherlock Holmes en la que el actor Benedict Cumberbatch daba vida al conocido detective en su vida adulta. Además, la buena noticia para sus seguidores es que se acaba de confirmar la segunda temporada de esta entretenida serie.

Por ahora solo se puede ver la primera temporada en Prime Video que tiene 8 episodios de una duración de unos 50 minutos cada uno y sus seguidores tendrán que esperar para ver la segunda temporada. En estos primeros ocho episodios ya se ve la reconocible huella de Gay Ritchie con sus ágiles diálogos y sus escenas de acción. Esta serie es una buena opción para los que han disfrutado ya de la ficción Sherlock de Guy Richie y para los amantes de las ficciones de misterio y de aventuras.

¿De qué trata la serie El joven Sherlock?

Esta nueva serie cuenta la vida del joven Sherlock Holmes cuando solo tiene 19 años y estudia en la universidad de Oxford en 1870. Un momento de su vida en el que todavía no tiene claro si va a convertirse en un investigador privado y en el que es un joven espontáneo, bastante idealista y que arece de disciplina que no tiene muy claro nada.

Todo cambia para él cuando tiene lugar un asesinato en Oxford que pondrá en peligro su libertad. Sherlock Holmes tendrá que resolver este extraño asesinato que lo lleva a descubrir una conspiración. Un dato interesante es que en esta serie vemos la relación que tiene el joven Sherlock con James Moriarty, al que da vida el actor Dónal Finn, y que un primer momento no es su enemigo sino que los dos unen para resolver casos y se convierten en amigos.

El reparto de esta nueva serie

El protagonista de esta serie es el actor Hero Fiennes Tiffin que interpreta el papel del joven Sherlock Holmes. También tienen un papel de peso los actores Dónal Finn como James Moriarty, su futuro enemigo, Zine Tseng como la princesa Gulun Shou’an / Xiao Wei, una inteligente mujer y artista marcial, Colin Firth como Sir Bucephalus Hodge y Joseph Fiennes como Silas Holmes, el padre de Sherlock y Mycroft.

También en el reparto están los actores Natascha McElhone como Cordelia Holmes, la madre de Sherlock y Mycroft, Max Irons como Mycroft Holmes, el hermano mayor de Sherlock, Holly Cattle como Edie/Beatrice Holmes, su hermana y, Numan Acar como Esad Kasgarli. También aparecen como secundarios actores como Ravi Aujla como el profesor Kishmore Malik, Holly Cattle como Edie, Ian Midlane como el profesor Ambrose Roberts, Simon Delaney como el detective Fitget, Adam James como el Dr. Charles Maltby y Rachel Shelley como Anna Tilcott, entre otros.

La serie El joven Sherlock ha sorprendido a la mayoría de los usuarios de Prime Video y se ha convertido en una de las adaptaciones más sorprendentes de la obra de Arthur Conan Doyle. Esta ficción se ha convertido en un todo un éxito de audiencia en la plataforma de streaming y según los datos de Prime Video, 45 millones de personas vieron al menos unos minutos de la serie durante sus primeras cuatro semanas.

Peter Friedlander, director de televisión global de Amazon MGM Studios, ha comentado sobre esta original serie: «El joven Sherlock tiene esa magia única: millones de fans de todo el mundo no solo están viendo una historia de detectives, sino que se están enamorando del origen de un icono. Guy Ritchie y Matthew Parkhill han dado con la clave para hacer que los primeros años de Sherlock resulten frescos, peligrosos y totalmente adictivos».

Por ahora lo que sabemos de la segunda temporada de El joven Sherlock es que Guy Ritchie volverá a ser el director del primer episodio y estará protagonizada de nuevo por el actor Hero Fiennes Tiffin que continuará interpretando el papel del este joven detective en la Inglaterra victoriana. Estaremos muy atentos a las noticias sobre el estreno de la segunda temporada de esta serie de misterio, aventuras y acción.