‘El joven Sherlock’: tráiler, reparto y fecha de estreno de la nueva serie del personaje de Conan Doyle

Los amantes del whodunnit, el género detectivesco de la literatura y el audiovisual, viven saciados últimamente gracias a las recientes novedades del streaming. Por un lado, en lo fílmico encontramos Puñales por la espalda 3: De entre los muertos. Por otro, Netflix triunfa gracias a la miniserie de Agatha Christie, Las siete esferas. Ahora, por si esta ronda de casos, misterios y crímenes por resolver no fuese suficiente, el detective por excelencia de la cultura pop regresa con una nueva historia que abordará su pasado. Hablamos del estreno de la inminente, El joven Sherlock.

Creada por Matthew Parkhill, director de Deep State y, producida por Guy Ritchie, este nuevo proyecto indagará sobre la adolescencia y temprana genialidad rebelde del investigador más famoso de Baker Street. Ritchie no es ajeno al material de Arthur Conan Doyle, pues bajo su particular estilo el realizador londinense estrenó en la década pasada, Sherlock Holmes (2009) y Sherlock Holmes: Juego de Sombras (2011). Revisión moderna aunque en clave victoriana de un carismático Robert Downey Junior que vivía por aquel entonces, su renacer interpretativo. Esa responsabilidad caerá en esta ocasión sobre la estrella adolescente de la saga After, Hero Fiennes-Tiffin.

Acompañando a Ritchie como director principal, varios nombres se sitúan detrás de las cámaras de los ocho episodios que tendrá esta primera temporada. Dennie Gordon (The Office, Ally McBeal), Anders Engström (Taboo, Hanna) y Tricia Brock (Mr. Robot, Silicon Valley), completan la lista de experimentados realizadores que retratarán estos episodios repletos de intriga y que cuentan con un reparto sencillamente espectacular.

‘El joven Sherlock’: tráiler y reparto

Think fast. Fight faster. Young Sherlock. March 4 on Prime Video. pic.twitter.com/tnD78oOuCC — Prime Video (@PrimeVideo) February 5, 2026

El adelanto de la serie que podrá verse en exclusiva en Prime Video, nos muestra a un Sherlock metiéndose constantemente en problemas, a pesar de los ruegos de su madre. Parte de los mismos nacen de su iniciada amistad con James Moriarty, con quien como todo lector del personaje sabe, terminará teniendo una antagónica rivalidad.

El elenco cuenta con la participación de Natascha McElhone como la madre del protagonista, Joseph Fiennes como padre y a un Dónal Finn que encarna a Moriarty. Tras estos, aparecen otros nombres como el de Colin Firth, Zine Tseng, Ravi Aujla, Adam James, James Palmer, Max Irons y Simon Delaney, entre otros.

La trama de El joven Sherlock comienza cuando este, se ve envuelto como sospechoso en un misterioso asesinato en la Universidad de Oxford. Por ello, para limpiar su imagen debe resolver un caso que le llevará por toda una red de interrogantes en una conspiración que irá más allá del marco académico de la histórica institución educativa.

El adelanto deja claro que la acción, las peleas y el carácter cinematográfico de los blockbusters funcionará como una seña de identidad dentro de la producción de la serie. La cual parte del personaje original de Doyle, pero también de la adaptación libre de las novelas posteriores de Andy Lane.

¿Cuándo se estrena?

From Guy Ritchie: Young Sherlock. Witness the origin of the world’s greatest detective March 4 on Prime Video. pic.twitter.com/KiYyNy1iHa — Prime Video (@PrimeVideo) February 5, 2026

El conjunto de ocho episodios de El joven Sherlock estarán disponibles en Prime Video a partir del 4 de marzo.