El cuñado de María Pombo se independiza y lanza su propia agencia de talentos
Álvaro López Huerta ha decidido seguir otro rumbo en el sector 'influencer'
La mayoría del clan fichó por la agencia Vertical en 2023
Todo lo que toca María Pombo parece convertirse en oro. La madrileña ha experimentado una auténtica metamorfosis en los últimos años, especialmente en el terreno empresarial. En 2023, la ex de Álvaro Morata dio un giro a su trayectoria como influencer y, tras más de una década en el sector digital, dejó la agencia Soy Olivia para fichar por Vertical.
Un movimiento que también siguió parte de su familia, igualmente vinculada a la creación de contenido en el universo 2.0. Y es que no todo el clan Pombo decidió sumarse a este nuevo proyecto. Ahora, uno de los cuñados de María ha optado por incorporarse a otra agencia de talentos, lo que podría interpretarse como un paso que lo sitúa en competencia con parte de su familia política.