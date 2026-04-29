Polémica

El cuñado de María Pombo se independiza y lanza su propia agencia de talentos

Álvaro López Huerta ha decidido seguir otro rumbo en el sector 'influencer'

La mayoría del clan fichó por la agencia Vertical en 2023

María Pombo
María Pombo y sus cuñados: Luis Zamalloa y Álvaro López Huerta. (Fotos: Europa Press)

Todo lo que toca María Pombo parece convertirse en oro. La madrileña ha experimentado una auténtica metamorfosis en los últimos años, especialmente en el terreno empresarial. En 2023, la ex de Álvaro Morata dio un giro a su trayectoria como influencer y, tras más de una década en el sector digital, dejó la agencia Soy Olivia para fichar por Vertical.

Un movimiento que también siguió parte de su familia, igualmente vinculada a la creación de contenido en el universo 2.0. Y es que no todo el clan Pombo decidió sumarse a este nuevo proyecto. Ahora, uno de los cuñados de María ha optado por incorporarse a otra agencia de talentos, lo que podría interpretarse como un paso que lo sitúa en competencia con parte de su familia política.

La familia Pombo en la premiere de su documental. (Foto: Europa Press)
La familia Pombo en la premiere de su documental. (Foto: Europa Press)

El movimiento empresarial del cuñado de María Pombo

María Pombo, Marta Pombo, Lucía Pombo y Pablo Castellano son los miembros del clan vinculados a Vertical. Desde el primer momento, María se implicó en el trabajo interno de la agencia y, de hecho, ha participado en producciones de otros compañeros, como las de María Martín de Pozuelo.

Sin embargo, no todos los integrantes de esta conocida familia han fichado por la citada agencia —pese a que, en sus inicios, casi todos formaban parte de Soy Olivia—. Es el caso de Gabriela, la menor de las Pombo, actualmente en Twic (la agencia de Laura Escanes), o de Álvaro López Huerta, marido de Lucía.

En la última temporada de su documental, así como tras su emisión, se llegó a especular con una posible tensión entre Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, y su familia política. Incluso se habló de un supuesto distanciamiento con sus cuñadas y sus suegros. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: el bilbaíno no ha sido quien ha ‘traicionado’ al clan Pombo, ya que no consta que esté representado por ninguna agencia de influencers.

La prueba que demuestra que el cuñado de María Pombo sigue sus propios pasos en redes. (Fotos: Redes Sociales)
La prueba que demuestra que el cuñado de María Pombo sigue sus propios pasos en redes. (Fotos: Redes Sociales)

El fichaje en cadena de los Pombo tras la incorporación de María llevó a muchos seguidores a dar por hecho que todo el clan acabaría formando parte de Vertical. Sin embargo, en las últimas horas, Álvaro López Huerta, marido de Lucía, ha revelado su incorporación a Archy Agency, una firma de influencer marketing y branded content fundada por Eduardo Piqueras en 2020.

En concreto, López Huerta se ha sumado al equipo de talentos, donde comparte espacio con otros perfiles destacados de las redes sociales, como José Castellano —hermano de Pablo Castellano y, por tanto, cuñado de María Pombo—, así como Beltrán Lozano, modelo y primo lejano del Rey Felipe VI.

Ha sido el propio Álvaro —considerado el yerno favorito de Papín, padre de las Pombo— quien ha anunciado este nuevo proyecto, que afronta con entusiasmo, tal y como ha dado cuenta en sus historias temporales: «Orgulloso del familión que estamos creando».

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