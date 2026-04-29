Todo lo que toca María Pombo parece convertirse en oro. La madrileña ha experimentado una auténtica metamorfosis en los últimos años, especialmente en el terreno empresarial. En 2023, la ex de Álvaro Morata dio un giro a su trayectoria como influencer y, tras más de una década en el sector digital, dejó la agencia Soy Olivia para fichar por Vertical.

Un movimiento que también siguió parte de su familia, igualmente vinculada a la creación de contenido en el universo 2.0. Y es que no todo el clan Pombo decidió sumarse a este nuevo proyecto. Ahora, uno de los cuñados de María ha optado por incorporarse a otra agencia de talentos, lo que podría interpretarse como un paso que lo sitúa en competencia con parte de su familia política.

El movimiento empresarial del cuñado de María Pombo

María Pombo, Marta Pombo, Lucía Pombo y Pablo Castellano son los miembros del clan vinculados a Vertical. Desde el primer momento, María se implicó en el trabajo interno de la agencia y, de hecho, ha participado en producciones de otros compañeros, como las de María Martín de Pozuelo. Sin embargo, no todos los integrantes de esta conocida familia han fichado por la citada agencia —pese a que, en sus inicios, casi todos formaban parte de Soy Olivia—. Es el caso de Gabriela, la menor de las Pombo, actualmente en Twic (la agencia de Laura Escanes), o de Álvaro López Huerta, marido de Lucía. En la última temporada de su documental, así como tras su emisión, se llegó a especular con una posible tensión entre Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, y su familia política. Incluso se habló de un supuesto distanciamiento con sus cuñadas y sus suegros. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: el bilbaíno no ha sido quien ha ‘traicionado’ al clan Pombo, ya que no consta que esté representado por ninguna agencia de influencers. El fichaje en cadena de los Pombo tras la incorporación de María llevó a muchos seguidores a dar por hecho que todo el clan acabaría formando parte de Vertical. Sin embargo, en las últimas horas, Álvaro López Huerta, marido de Lucía, ha revelado su incorporación a Archy Agency, una firma de influencer marketing y branded content fundada por Eduardo Piqueras en 2020.