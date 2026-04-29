La huelga sanitaria se ceba con las comunidades del PP: 2 millones de consultas médicas aplazadas

La sanidad pública española se encuentra en el tercer día de huelga indefinida en contra de la ministra de Sanidad, Mónica García, y sus pretensiones de aprobar el nuevo Estatuto Marco por el que se regularán todas las profesiones sanitarias. Se trata del cuarto paro laboral sanitario del 2026 y el quinto en apenas 10 meses. Esta situación ha provocado que sólo en las once comunidades gobernadas por el PP casi 2 millones de personas hayan visto pospuestas sus consultas médicas desde junio del 2025.

De entre estos datos, publicados por la Vicesecretaría de Sanidad y Política Social del Partido Popular, destacan —además de las casi 2 millones de consultas médicas pospuestas— las más de 60.000 intervenciones quirúrgicas aplazadas en las once comunidades autónomas populares, que ha dejado a sendos pacientes en una situación de incertidumbre.

De entre estas once comunidades destaca Andalucía con más de 700.000 consultas retrasadas, siendo así la región más afectada. Le siguen la Comunidad Valenciana y Castilla y León, con en torno a 200.000 citas pospuestas en ambas.

La precaria situación en la sanidad pública ha hecho que los principales dirigentes del PP expresen su malestar; entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha publicado a través de su cuenta de X cómo ha afectado la huelga de médicos a la región madrileña. Según las cifras, sólo en Madrid se han perdido más de 150.000 consultas médicas, más de 7.000 cirugías y más de 16.000 pruebas.

Esta situación ha hecho que, según su presidenta, en la Comunidad de Madrid se hayan perdido alrededor de 12 millones de euros a través de la sanidad pública. Para Ayuso, el principal culpable es el Gobierno, a quien ha acusado de «reventar lo público» a pesar de ser «el Gobierno que más vive de lo público».

Balance de la huelga de médicos provocada por el gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid: Consultas perdidas: 159.901

Cirugías perdidas: 7.722

Pruebas perdidas: 16.485 Estimación económica: 12.231.214 € El Gobierno que más vive de lo público, revienta lo público. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 29, 2026

Esta tensión política y social por la huelga de médicos ha ascendido hasta el Congreso de los Diputados, donde esta mañana el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha espetado a Pedro Sánchez que «no se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende la sanidad pública» y ha señalado al presidente del Gobierno como «el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España».

Sánchez ha respondido atacando a los gobiernos autonómicos de PP y VOX, reprochándoles que lo que están haciendo es «engordar las listas de espera de la sanidad pública, para hacer negocio con la sanidad privada». Ante esta acusación, Feijóo ha responsabilizado a Sánchez también por las «más de 2 millones de personas que ha incrementado la lista de espera durante su gobierno», mientras pedía al presidente que haga caso a los médicos.